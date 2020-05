Bologna, 24 maggio 2020 - C'è una curva in fllessione, ma è solo quella delle persone decedute affette da Coronavirus nelle ultime 24 ore. Sono due, l'esatta metà di ieri (4), forse un indicatore di come il virus stia perdendo parte della sua letalità. Ma ciò che non cala è invece il trend dei contagi: 11 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore fra Bologna e provincia.

Dall’inizio dell’emergenza a oggi, il totale dei casi positivi tra città e provincia sale dunque a 4.550, a cui vanno aggiunti i 392 registrati dall'Ausl di Imola nel circondario imolese dove oggi non vi è notizia di nuovi contagi. Di questi: 330 guariti, 23 casi attivi, 39 decessi



Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 27.558 casi di positività, 45 in più rispetto a ieri. 4.449 i tamponi effettuati, che raggiungono così complessivamente quota 291.876. Le nuove guarigioni oggi sono 150 (19.046 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi che a oggi sono scesi a 4.457 (-113).