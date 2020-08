Bologna, 8 agosto 2020 – Scende lentamente il numero dei contagi da Coronavirus tra Bologna e provincia. Sono 5 i nuovi casi registrati (ieri 7, il giorno prima 9), di cui un solo sintomatico. Ma c’è una vittima: una donna di Bologna di 93 anni. È quanto emerge dal consueto bollettino della Regione di oggi, 8 agosto, relativo alla situazione nell’area metropolitana.

Medicina zona rossa, niente ferie. Riconosciuta la copertura per i lavoratori



In tutta l’Emilia-Romagna i nuovi positivi sono 44 (ieri 54). Di questi, 30 sono gli asintomatici, individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening. Molti sono 'positivi di ritorno', ossia persone che si sono infettate all'estero, molti durante le vacanze, e sono poi rientrate in Italia con il virus. Restano 4 i pazienti in terapia intensiva, salgono a 81 quelli ricoverati negli altri reparti Covid, due in più rispetto a ieri.

I tamponi effettuati da ieri in tutta la regione sono 8.147 (ieri 9.511 ), per un totale di 722.280. A questi si aggiungono anche 1.292 test sierologici.



I casi di positività dall’inizio dell’emergenza a oggi sono arrivati a 5.344 tra Bologna e provincia. A questi vanno aggiunti i 436 del territorio di riferimento dell’Ausl di Imola, dove oggi non si registrano nuovi contagi. A Medicina, però, arriva una buona notizia per i lavoratori che restarno forzatamente assenti dal lavoro durante il periodo della 'zona rossa' decretata dalla Regione. Nel Decreto Agosto, il governo ha sancito anche per loro - come era già avvenuto per le zone rosse decise da Roma - copertura previdenziale ed economica.

