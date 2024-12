’Bollicine’, festa con musica classica e circo

Un’esplosione di gioa e divertimento. Come ormai da tradizione, nell’ambito del ’Dusegiovani’, torna ‘Bollicine’, il concerto di fine anno al teatro Duse dell’Orchestra Senzaspine diretta dal maestro Tommaso Ussardi. L’appuntamento, in scena giovedì 26 e venerdì 27 dicembre (alle 21), sarà come sempre uno spettacolo giocoso e imprevedibile, in grado di unire i capolavori della grande musica classica all’energia travolgente del circo contemporaneo, grazie alla collaborazione con Circo Paniko.

Un omaggio speciale sarà dedicato, inoltre, all’opera e all’operetta con le interpretazioni del soprano Antonella Rondinone e del baritono Maurizio Leoni.

Da undici anni, ‘Bollicine’ trasporta il pubblico in un’avventura onirica e festosa, ricca di colpi di scena, ospiti speciali e sorprese.

Sulle note di un repertorio che spazia da Donizetti a Puccini, da Shostakovich a Strauss II, il pubblico potrà dunque vivere un avvincente viaggio sonoro, immerso nella più tipica atmosfera natalizia.

Il grande concerto di fine anno, insomma, è l’evento più spumeggiante della stagione. Un concerto ‘varietà’ tra ouverture, valzer e balli da tutto il mondo con travestimenti, ospiti speciali e innumerevoli sorprese, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico ai grandi classici mettendo sul palco l’ironia, la spontaneità e l’imprevedibilità tipica dell’evento più atteso dell’anno.

Mettere in scena le grandi pagine della musica classica unendo al rigore esecutivo e filologico la capacità di essere sempre più inclusivi, parlando a tutti e cercando di avvicinare nuovi ascoltatori grazie al fascino di opere senza tempo, in grado di appassionare, emozionare e divertire.

La stagione 2024 dell’Orchestra Senzaspine è supportata dal prezioso sostegno degli sponsor, gruppo Hera e gruppo Finmatica, e si svolge con il supporto di MiC, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, con il sostegno di Teatro Duse, Istituto Cavazza, Fondazione Gualandi, Ens (Ente Nazionale Sordi), Fiadda, Arci, Mercato Sonato, Senzaspine Network.

Il tutto in collaborazione con Coro Lirico Sinfonico Colsper, Fondazione Cineteca di Bologna e il sostegno dei media partner Rai Radio 3, Giornale Della Musica, Radio Bruno e Radio LatteMiele.