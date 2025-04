Bolo One Move, due giornate a tutto hip hop

Valorizzare il movimento hip hop e proporsi come autentico punto di incontro per centinai di ballerini provenienti da tutta Italia: è questo l’obiettivo di ’Bolo one move’, l’evento, giunto alla sua quattordicesima edizione, organizzato dall’associazione Bolo1Move in collaborazione con Dance Plus e BPER.

Due le giornate interamente dedicate alla street dance: il 3 maggio, presso il ’Bologna Danza by Gymmoving’ in via Azzo Gardino 50, in programma una serie di workshop aperti a tutti in cui gli iscritti avranno la possibilità di confrontarsi con insegnanti di altissimo livello e ospiti internazionali; il 4 maggio, al palazzetto dello sport di Castenaso in via dello Sport 2, alla mattina l’immancabile concorso coreografico tra le crew, divise in quattro fasce in base all’età, mentre al pomeriggio le battle freestyle 1vs1 e 3vs3, anch’esse suddivise per età e per stile di danza.

Oltre ai vincitori di ogni singola categoria, pure quest’anno, grazie al contribuito della Fondazione del Monte, verrà assegnato il ’premio Respect’ alla ballerina che saprà distinguersi durante le Battle 1vs1 Mix Style. Un modo per valorizzare la figura femminile nel mondo della street dance e in tutto il panorama artistico.

La novità dell’edizione del 2025 sarà invece il ’premio Dance Plus EDU’, che verrà consegnato alla scuola, accademia, gruppo o coreografo che porterà il maggior numero di partecipanti all’evento. Le porte saranno aperte al pubblico soltanto nella giornata del 4 maggio previo l’acquisto di un biglietto.

Ad intervenire durante la conferenza stampa di presentazione, tenutasi ieri a Palazzo d’Accursio, Roberta Li Calzi, assessora allo Sport, Marco Migliaccio e Simone Alberti, rispettivamente presidente e vicepresidente di Bolo1Move, e Riccardo Puglisi, rappresentante di Dance Plus. "Un momento di divertimento ma anche un appuntamento prestigioso che merita la giusta visibilità mediatica per far conoscere le specialità della nostra città", ha commentato Li Calzi.