Bologna 30 scende in strada: banner per ricordare i nuovi limiti

Bologna, 28 dicembre 2023 – La comunicazione della Città 30 scende in strada, letteralmente. A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno e a una ventina dall’entrata in vigore delle ordinanze che attiveranno a tutti gli effetti la Città 30, multe comprese, fissata per martedì 16 gennaio, il Comune ha avviato il montaggio dei primi stendardi colorati nei principali punti della nuova Città 30, per promuovere ulteriormente il modello che partirà ufficialmente con il nuovo anno, ma già in fase di sperimentazione dallo scorso luglio.

Bologna 30 all'ora: i banner per indicare e sensibilizzare sui nuovi limiti

Affissi sui pali della luce, in alto e ben visibili grazie ai colori accesi, ieri alcuni banner hanno già fatto il loro ingresso in molteplici vie cittadine, ad esempio quelle escono dai viali e si dirigono verso la periferia e quelle che compiono il percorso opposto.

È il caso di via Zanardi, via Zanolini e viale Filopanti, che ieri sono state tra le prime a vedere montati i cartelli di sensibilizzazione. I banner hanno fatto capolino anche in via Malaguti e in via San Donato, dove si dovrà circolare rispettando la velocità dei trenta chilometri orari. Alla fine del montaggio, che si concluderà nelle prossime settimane, saranno circa cinquanta i cartelli colorati di azzurro che verranno appesi lungo le strade cittadine. Tra le prime ’fortunate’ ci sono anche via Dante e via Marzabotto. Lì, per esempio, sono già stati posizionati gli stendardi, strumento che integra la segnaletica verticale di legge a cui quest’estate già si erano aggiunti i ‘bolloni’ posizionati a terra.

Anche su viale Panzacchi e in via Castiglione sono arrivati i banner promozionali, che hanno anche l’obiettivo di facilitare e di rendere più intuitivo e immediato il riconoscimento delle maggiori strade che passano a 30 chilometri orari. Chi ha già percorso le vie Andrea Costa o della Barca, infatti, avrà notato lo slogan posizionato in alto, che recita "Vai piano, salva una vita" o "Più piano, più sicuro".

Alla lista si aggiungono anche le vie del Timavo e Sabotino, via Battindarno e via Melozzo da Forlì. Ma nei prossimi giorni, altri punti nevralgici per la circolazione vedranno arrivare gli speciali stendardi: tra le altre, viale Petramellara, in prossimità della stazione (unico tratto dei viali che passerà dai 50 ai 30 km/h di limite), via Mazzini, via Malvasia, via Ludovico Berti, via Bovi Campeggi e via Marzabotto. In direzione centro, poi, i banner ricopriranno via Emilia Ponente e via Pertini, alle quali si aggiungono via Emilia Levante e le vie di Corticella e Bolognese. Altri cartelli saranno affissi nelle prossime settimane.