Interessante intervista al primo cittadino sul Carlino di sabato scorso in merito a ‘Bologna 30’: si evince dalle sue risposte che è più interessato alle ciclabili e a rendere il traffico privato più penalizzante e caotico nonostante le assicurazioni del contrario. Per le citate città estere, dove vige la regola del ‘30’ siamo sicuri che tutto funzioni bene? Non credo, poi non abbiamo riscontri per verificare.

Boschi Fulvio