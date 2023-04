Bologna a Cannes con Bellocchio

di Benedetta Cucci

Marco Bellocchio un anno dopo ancora a Cannes, ma questa volta in concorso e pure con un pezzo di Bologna, nella storia e nelle location. Succede infatti che Rapito, il nuovo film del maestro di Bobbio in uscita nelle sale il 25 maggio, sia liberamente tratto dal romanzo Il caso Mortara di Daniele Scalise, edito nel 1997 ma ripubblicato qualche giorno fa negli Oscar nuovi bestsellers di Mondadori, che racconta la storia del bambino ebreo bolognese tolto alla famiglia d’origine da papa Pio IX nel 1858 perché battezzato in segreto da una domestica cattolica. Inizialmente il film su Mortara doveva essere girato da Spielberg nella nostra città nel 2017, ma poi il progetto fu abbandonato. Addirittura quando nel 2021 si iniziò a parlare di un nuovo coinvolgimento sulla vicenda di Bellocchio, proprio David Kertzer, autore del libro da cui il regista americano doveva trarre la sceneggiatura, scrisse alla nostra redazione affermando che "il progetto di Spielberg di fare un film basato sul mio libro, The Kidnapping of Edgardo Mortara, con una sceneggiatura da Tony Kushner, non è mai stato abbandonato".

Nel frattempo, nulla dal fronte americano, mentre su quello italiano è successo che Bellocchio abbia girato e finito il suo lavoro (nel frattempo il titolo che doveva essere La Conversione è cambiato) che andrà addirittura in concorso a Cannes, dove lo scorso anno aveva presentato in anteprima mondiale Esterno Notte. Così come è successo che il presidente della nostra Cineteca sia passato in città per girare a Palazzo d’Accursio e in piazza Maggiore, dopo aver ricostruito a Roccabianca di Parma, la casa della famiglia Mortara e ambientato alcune scene nella chiesa di San Barnaba, a Modena. Il film, di cui adesso circola un clip online, vede nel cast Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi, Enea Sala (Edgardo da bambino), Leonardo Maltese (Edgardo ragazzo), Filippo Timi e Fabrizio Gifuni. La pellicola per cui ha firmato la sceneggiatura anche Susanna Nicchiarelli, ha avuto il sostegno della Regione attraverso l’Emilia-Romagna Film Commission e la produzione è firmata IBC Movie e Kavac Film, Beppe Caschetto e Simone Gattoni, con Rai Cinema in coproduzione con Ad Vitam Production (Francia) e The Match Factory (Germania). "Non possiamo che essere soddisfatti – commenta Mauro Felicori, assessore regionale alla Cultura e Paesaggio –, che riconosce, ancora una volta, la straordinarietà dell’opera di Bellocchio, caratterizzata da una narrazione innovativa e anticonformista, e da un approccio mai scontato a storie e persone. A questa soddisfazione – prosegue Felicori – si aggiunge anche quella per un’Emilia-Romagna sempre più centrale nella produzione cinematografica italiana, non solo perché i suoi territori accoglienti vengono scelti come set, ma anche per il sostegno economico che questa Regione dà alle produzioni favorendo creatività e sviluppo economico al tempo stesso".

Dopo Alice Rohrwacher in corsa agli Oscar con le Pupille, corto girato interamente sotto le Torri, è arrìvata un’altra grande soddisfazione ‘local’, attendendo di vedere come siano state trasformate le nostre location e come questa storia bolognese riporterà in auge una vicenda che nel 1997 diventò un libro.