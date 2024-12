"Bologna a Natale è sempre magica"

Isabella Landi è arrivata da Forlì proprio per fare shopping in centro, il fine settimana prima di Natale. A farle compagnia c’è l’amico bolognese Gaetano Puliatti ed entrambi concordano: "Saranno delle felicissime feste". Certo, "la crisi si sente", ma alla fine Bologna in periodo natalizio "è sempre stata così", rispetto a una "città svuotata, anche di negozi, come la mia Forlì", ammette Isabella. L’invito è quello di "non esagerare con il turismo di massa, perché crea confusione. È vero anche che, rispetto al passato, la città è più attiva e si dà valore aggiunto al territorio, oltre a rendere più illuminata l’atmosfera del bellissimo Crescentone", dice Isabella. Il rischio, inoltre, è quello di trasformare Bologna in un "centro commerciale a cielo aperto".