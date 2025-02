Bologna a nervi tesi: "Intrusione nel municipio". Scontro tra il sindaco e FdI

e Nicoletta Tempera

Le ferite della Storia non si rimarginano. E Bologna, feudo della sinistra, spesso sconta le tante cicatrici del passato più di altre città, tant’è che il Giorno del Ricordo finisce a carte bollate. Con accuse e controaccuse che vedono fronteggiarsi – come ormai accade su vari temi, che sia la marcia di CasaPound o il Passante autostradale – il sindaco Pd Matteo Lepore e vari esponenti meloniani, dal capogruppo dei deputati di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, all’europarlamentare Stefano Cavedagna, portavoce di Gioventù nazionale.

La miccia si accende domenica sera quando consiglieri meloniani ed esponenti di Gioventù nazionale, il movimento giovanile di FdI, entrano nel palazzo comunale al termine di una fiaccolata per commemorare le vittime delle Foibe e depongono una corona. Lo scontro si accende, però, perché i meloniani trovano il portone chiuso, raccontando di essere arrivati tardi a causa della contro-manifestazione dei collettivi. Sono passate le 19, ma una consigliera comunale si identifica e si fa aprire. Apriti cielo. Lepore in una nota tuona che "sono entrati senza autorizzazione con uno stratagemma, come ne I soliti ignoti". E accusa, quindi, Bignami, Cavedagna, il consigliere regionale Francesco Sassone, la vicepresidente del Consiglio comunale Manuela Zuntini di "aver fatto da facilitatori" per entrare a Palazzo d’Accursio. Nega che questa manifestazione sia stata autorizzata, sottolinea che non è arrivata comunicazione del cerimoniale del Comune, evoca "un’estrema destra che continua a provare ebbrezza per gesta del Ventennio", con "striscioni che ricordano il fascismo". In mezzo alle accuse, conferma di essere pronto a "denunciare", acquisiti i video. I meloniani replicano a suon di querele, con Bignami pronto a tutelarsi anche civilmente per le "reiterate falsità in merito al fatto che avrei contribuito a un presunto ingresso abusivo a Palazzo". Da qui, rilancia: "Le somme eventualmente corrisposte, le devolverò ad associazioni impegnate a tenere vivo il Giorno del Ricordo".

L’eurodeputato di FdI Cavedagna documenta come la fiaccolata, "che facciamo da 15 anni", sia stata comunicata alla Questura. Il questore Antonio Sbordone conferma che la manifestazione era stata preannunciata e, mentre cresce la tensione, invita a tenere "bassi i toni". Insomma, un mezzo cortocircuito. Aggravato, forse, anche da un errore iniziale dell’amministrazione che pensava che a Palazzo fosse entrata la Rete dei patrioti (cioè CasaPound e altre sigle dell’estrema destra), protagonisti della marcia di novembre fuori dalla stazione. Marcia per la quale Lepore aveva accusato il governo di "aver inviato 300 camicie nere". Solidali col sindaco i dem locali e Annalisa Corrado (Direzione nazionale Pd): "Da FdI dimostrazione inaccettabile". Fanno quadrato i meloniani locali, mentre il senatore Marco Lisei chiede "le dimissioni di Lepore".