Bologna abbraccia Ocalan: "Sarà cittadino onorario"

Abdullah Ocalan potrebbe diventare cittadino onorario di Bologna. La proposta di conferire l’onorificenza al fondatore del Pkk (il Partito dei lavoratori del Kurdistan), in carcere dal 1999, arriva da Coalizione civica, ala sinistra della maggioranza in Comune. Ma l’amministrazione è compatta: a favore del riconoscimento a Ocalan c’è tutto il centrosinistra che guida Bologna, dal Pd alle liste ‘Anche tu Conti’ e ‘Matteo Lepore sindaco’. Non solo, perché anche il civico Gian Marco De Biase (Gruppo Misto) si è schierato a favore. La delibera è stata firmata e trattata ieri mattina in Commissione e lunedì arriverà sul tavolo del Consiglio comunale.

"Abbiamo pensato di conferire la cittadinanza prima dell’ultimo appello di Ocalan alla pace e al disarmo del Pkk – sottolinea il consigliere comunale Detjon Begaj (Coalizione civica) – e quest’ultimo gesto naturalmente rafforza la nostra convinzione. È il leader politico e spirituale del popolo curdo e uno dei più grandi filosofi e intellettuali viventi al mondo: rappresenta non solo la resistenza del popolo curdo, ma anche un esperimento di democrazia, ecologia e parità di genere straordinario che è quello del Rojava (l’Amministrazione Autonoma della Siria del Nord-Est, ndr). Conferire la cittadinanza onoraria può rappresentare anche un segnale di pace, perché le parole di Ocalan, i suoi insegnamenti e la sua esperienza politica possono aiutare a dipanare le nubi della tempesta che si sta abbattendo sull’Europa, sul Medio oriente e in tutto il mondo".

"Con questo gesto simbolico, Bologna ribadisce il proprio impegno per i diritti e la libertà dei popoli", sottolinea la vicesindaca Emily Clancy, leader di Coalizione civica. Sulla stessa linea, tutte le altre forze di centrosinistra, mentre Rita Monticelli (delegata del Comune per i Diritti umani ed ex professoressa di Patrick Zaki) sostiene come "da Bologna debba arriva una voce prima di tutto contro una lesione dei diritti umani, visto che Ocalan è in carcere da moltissimo tempo in condizioni di isolamento totale, 23 ore al giorno, senza quasi mai poter vedere nessuno". Per De Biase l’appello di Ocalan al Pkk per deporre le armi è una svolta epocale: "Il segnale che dobbiamo dare è che non è solo, non come persona, ma come popolo".