Bologna aiuta le vittime di violenza. Via al protocollo per trovare lavoro

Firmato ieri il protocollo di autonomia lavorativa per le donne vittime di violenza, che si inserisce nell’ambito delle politiche previste dal Piano per l’Uguaglianza della Città metropolitana, insieme al documento sottoscritto a novembre per l’autonomia abitativa.

"Oggi dopo un anno di lavoro con i sindacati e i centri antiviolenza firmiamo questo protocollo: significa costruire azioni concrete, posti di lavoro, percorsi di affiancamento e di inserimento", spiega Simona Lembi, responsabile del Piano per l’Uguaglianza.

Si tratta dunque di un intervento concreto: ‘Insieme per il lavoro’ (il progetto della diocesi) e i centri per l’impiego dell’Agenzia regionale per il lavoro – collaborando con tutti gli enti firmatari – seguiranno le donne segnalate dai centri di violenza in un percorso individualizzato e che possa garantire loro un’indipendenza professionale ed economica.

Verranno effettuati corsi di formazione gratuiti, il centro per l’impiego competente metterà a disposizione l’accesso al programma comunitario Gol, inoltre ‘Insieme per il lavoro’ e lo Sportello Comunale assegneranno ad ogni donna vittima di violenza un’operatrice di riferimento che le aiuterà a reinserirsi nel mondo professionale, anche con un eventuale periodo di stage, servendosi dell’ appoggio delle imprese Board di ‘Insieme per il lavoro’.

Sarà inoltre promossa la formazione anti-mobbing e anti-violenza in ambiente occupazionale.

"Collaborare con la rete di ‘Insieme per il lavoro’, che in questi anni ha offerto percorsi di inserimento a numerose persone in condizioni di fragilità, ci permette di avere già un progetto solido e ben costruito, e di garantire da subito i servizi necessari", commenta il sindaco Matteo Lepore, "inoltre insieme alla Regione stiamo costituendo il ‘Polo del lavoro’ nel quartiere Bolognina, lì raggrupperemo tutte le azioni che metteremo in campo", aggiunge.

Non è un caso che la firma del protocollo – promosso dalle istituzioni comunali e regionali, dall’Arcidiocesi di Bologna, dalle associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali e naturalmente dai Centri Antiviolenza – sia avvenuta proprio nei giorni prima della festa della donna: "L’8 marzo non basta più. Questo è il nostro slogan, serve una cultura di parità nel mondo del lavoro", conclude la vicesindaca Emily Clancy.