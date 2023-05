Bologna alluvione oggi: strade chiuse ed esondazioni. Tre famiglie tratte in salvo. Diretta

Bologna, 17 maggio 2023 – Piove. Piove ininterrottamente da ore: il maltempo si scarica senza pietà sul Bolognese, con disagi e danni fra città e provincia. Canali esondati, strade chiuse e pioggia battente, moltissime difficoltà per chi si deve spostare anche fuori dalla città.

Salvate tre famiglie a Corticella

Situazione critica a Corticella, dove il canale Navile è esondato nel tratto compreso tra Via dell’Arcoveggio e il civico 190. La strada è strada interdetta al traffico.

Salvataggio dei vigili del fuoco, che hanno effettuato il trasferimento di tre famiglie con minori bloccate al piano alto dello stabile adiacente il Canale. Nessuno è rimasto ferito.

Al momento nessuna ordinanza comunale di sgombero. Presente anche Polizia Locale per segnalare viabilità alternativa. Situazione seguita.

Molinella, crollato il ponte della Motta

Dopo il crollo del Ponte della Motta a causa dell'esondazione dell'Idice, il sindaco di Molinella, Dario Mantovani, ha disposto l'evacuazione dell'intera frazione di San Martino in Argine. È lo stesso primo cittadino della bassa bolognese a riferirlo tramite social. "Data la caduta del Ponte della Motta, i cui resti deviano la corrente sul lato San Martinese di un argine già molto provato, sto predisponendo l'evacuazione immediata della frazione di San Martino in Argine- scrive Mantovani- come punto di riferimento chi non ha luogo dove andare si rechi al Palazzetto dello sport di Molinella".

Budrio

Anche a Budrio, coinvolto dal crollo del ponte (era il collegamento con Molinella) è in corso l'evacuazione della frazione di Vedrana. "Chi non ha un posto in cui andare, il Palazzetto dello Sport di Budrio è già attrezzato per ospitare", scrive la sindaca Debora Badiali.

San Lazzaro e Ozzano

Evacuazioni anche a San Lazzaro, in località Farneto, con il Palayuri attrezzato con brandine e coperte per ospitare gli sfollati. Diverse le strade chiuse. "È stata una notte molto difficile, e non è finita- dice la sindaca Isabella Conti- abbiamo avuto diverse esondazioni e allagamenti". Sempre in pianura, difficoltà anche a Ozzano come spiega il sindaco Luca Lelli. "La situazione è brutta- dice in un video su Facebook- al momento abbiamo qualche persona isolata in campagna, stanno bene ma non c'è la possibilità di arrivarci". Diversi gli allagamenti e le chiusure di strade in corso, tra cui le provinciali Idice (per frana) e Stradelli Guelfi. Il torrente Quaderna "è uscito sulla via Emilia tra Ozzano e Castel San Pietro- aggiunge Lelli- ma la situazione si sta normalizzando". La pioggia, tra l'altro, secondo le previsioni dovrebbe "fermarsi intorno a mezzogiorno. Andiamo avanti con questa speranza", dice il sindaco di Ozzano.

Strade allagate in gran parte di città e provincia

Frane sui colli, la mappa delle strade chiuse

Numerose frane al momento in atto sui colli mentre è in corso l’ondata di maltempo. La viabilità è compromessa in più punti, l’elenco delle strade chiuse:

-Via della Trappola, via delle Lastre, via del Poggio, via del Paleotto, via della Fratta, via dei Colli via di Casaglia, via di Monte Albano, via di Roncrio, via di Barbiano dal civico 32 a Via San Vittore , via di Gaibola, via di Gaibara, via del Ravone.

Crolla casa a Livergnano, tre persone estratte vive

A Livergnano, frazione di Pianoro, nella notte è crollata una casa colonica, travolta da un masso e da detriti scesi dalla montagna. Tre persone che erano all'interno sono state soccorse e portate in salvo, una avrebbe riportato lievi contusioni e le altre due risultano illese. "Nella zona la situazione è tragica - dice la sindaca di Pianoro Franca Filippini - è esondato il torrente Zena e tutto il territorio è pieno di frane. Abbiamo già da ieri evacuato diverse persone a Rastignano e nella val di Zena, ci sono persone isolate in casa a Botteghino sulle quali stanno intervenendo i Vigili del fuoco per evacuarle”.

Lepore: “Scuole chiuse anche domani? Vedremo”

"A Bologna scuole chiuse ieri e oggi, vedremo domani – a parlare è il sindaco Lepore a radio 102.5 -. La situazione è complicata su tutta l'area metropolitana. Le esondazioni interessano sia il torrente Ravone, nella zona di Via Saffi e dintorni, dove abbiamo chiesto alle persone di andare al primo piano, sia il fiume Savena e il Navile. La situazione è più seria nell'area metropolitana con argini rotti e paesi evacuati, e nelle aree di montagna, con frane e strade chiuse". E conclude: "Non è il caso di fare previsioni ottimistiche. La macchina dei soccorsi è partita".