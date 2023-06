Bologna, ancora truffe agli anziani: due colpi nel giro di un’ora

Bologna, 15 giugno 2023 – Due truffe ai danni di signore anziane messe a segno nel giro di un’ora. E' quanto successo ieri, intorno all’ora di pranzo, in Bolognina e in zona Massarenti. Nel primo caso, la signora di 88 anni è stata agganciata telefonicamente da un finto avvocato: il malvivente le dice che la figlia e il genero sono in ospedale a causa di un incidente in cui è stata coinvolta anche una terza persona. E che, per pagare i danni, i suoi famigliari hanno bisogno di soldi. La vittima, preoccupata, riesce a mettere da parte circa duemila euro in contanti che consegnerà poco dopo a un uomo che si presenta sotto casa sua. L’88enne si accorge della truffa quando vede tornare a casa la figlia e capisce che in realtà l’incidente non è mai successo.

La seconda truffa, sempre ai danni di una signora di 88 anni, è stata messa a segno in zona Massarenti. In questo caso, la vittima viene agganciata sul pianerottolo di casa da una giovane donna che dice di abitare al piano di sopra. La malvivente, a quel punto, mette in atto il piano: dice alla signora che le è caduto il rossetto nel suo terrazzo chiedendole se può recuperarlo. La vittima, fidandosi della buona fede della donna, decide di farla entrare in casa (non è chiaro se avesse un complice, ndr). Dopo aver fatto finta di cercare il rossetto, la truffatrice esce dall’abitazione e si allontana. Solo a quel punto, la signora si accorge che in casa mancavano circa 300 euro in contanti, un paio di orecchini d’oro e un orologio. Gli agenti della Polizia sono al lavoro per risalire all’identità dei due truffatori, anche con l’aiuto dei filmati delle telecamere di videosorveglianza.