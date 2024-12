Bologna bella e curiosa: il libro che svela i segreti della città

Bar Carlino racconta di una passione che coinvolge grandi e piccini, bolognesi doc e cittadini acquisiti. Una passione che ci unisce tutti e che si respira in ogni angolo della città, anche lei avvolta in un’atmosfera magica e comunitaria. Il Bologna alimenta Bologna e Bologna alimenta il Bologna. Un legame indissolubile che il nostro calendario di eventi, nella cornice di Neri Pasticceria Caffetteria, mette in luce e in mostra a ogni puntata nel segno della Champions.

Non esisterebbe il Bologna senza Bologna, ed è per questo che l’appuntamento di mercoledì avrà un momento dedicato esclusivamente alla bellezza della nostra città. Che è, per tutti Bologna la Dotta, la Grassa e la Rossa. Ma anche la Bella e la Curiosa, proprio come hanno mostrato il direttore di Confcommercio Ascom Giancarlo Tonelli e il giornalista Luca Orsi, già cronista del Carlino, nel libro che i lettori riceveranno in omaggio venerdì 13, acquistando una copia del nostro quotidiano.

Con i giornalisti del quotidiano, Luca Orsi mostrerà in anteprima il volume ‘Bologna bella e curiosa’ (Ed. Casma Tipolito Srl), impaginato dall’associazione di categoria e realizzato in collaborazione con il Carlino ed Emil Banca. Un testo, arricchito dalle fotografie di Federico Borella e pubblicato in versione italiano-inglese, che "vuole suscistare sorpresa e incuriosire i bolognesi, i visitatori e i turisti - spiega Luca Orsi -, dando loro la possibilità di scoprire e riscoprire curiosità e particolarità che fanno parte della nostra storia e che mostrano ciò che Bologna ha rappresentato nei secoli".

Un manuale, insomma, che scava nel passato e fa emergere "l’anima della nostra città - continua l’autore -, che non è arricchita solo dai classici e bellissimi monumenti", che tutti conosciamo, ma anche "da dettagli, curiosità e bellezze nascoste a cui, spesso, non si dedica attenzione". Perle di storia che sono visibili già sulla copertina del libro, che ha l’obiettivo di "far guardare le persone verso l’alto, guardando oltre il noto e immergendosi in nuove opere e meraviglie", continua Orsi, che con i nostri cronisti racconterà al pubblico alcuni dei protagonisti del volume.

Come la manina misteriosa all’inizio di Strada Maggiore e la statua del cane Tago; la battaglia navale vinta contro Venezia e Bologna capitale della seta. Ancora, l’arrivo del west di Buffalo Bill sotto le Due Torri e ciò che oggi resta del lussuoso Hotel Brun, la facciata che spesso nessuno nota all’angolo tra via Ugo Bassi e via Testoni, bombardato durante la seconda guerra mondiale, così come il presepe più antico del mondo nella basilica di Santo Stefano.