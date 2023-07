Bologna, i nuovi depositi sicuri per le biciclette: ecco dove

Bologna, 26 luglio 2023 – In città è arrivato il primo deposito per biciclette con accesso autonomo. Ha aperto in questi giorni la Ciclostazione Roveri: un servizio previsto nel Biciplan del Comune di Bologna per favorire la mobilità sostenibile, rafforzando l’intermodalità tra trasporto pubblico e uso della bicicletta e la Bicipolitana bolognese.

Il piano prevede di dotare le stazioni del Servizio Ferroviario Metropolitano di ciclostazioni, cioè appositi depositi per il ricovero sicuro delle biciclette per quanti si recano a prendere il treno con questo mezzo.

La ciclostazione Roveri può ospitare 62 biciclette e sono presenti anche i servizi di ricarica elettrica, videosorveglianza, un kit manutenzione e gonfiaggio. L’inaugurazione ufficiale avverrà a settembre durante la Settimana europea della Mobilità Sostenibile.

Come registrarsi e costi

Il servizio è gestito da Bomob ed è attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette. Per accedere alla ciclostazione e depositare la propria bicicletta è sufficiente scaricare l’app dal sito, registrarsi e attivare l’account. Il costo del servizio, in questa fase sperimentale di avvio, è di 3 euro per la tariffa giornaliera,10 mensile e 30 per l’abbonamento annuale.

