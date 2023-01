Bologna: bollette alle stelle, piscine al bivio. "Rischiamo lo stop fino a febbraio"

Armando Ballotta, presidente di Sogese che gestisce 12 impianti

Bologna, 23 dicembre 2022 – Bollette alle stelle con rincari fino al 400 per cento. Se un bolognese su due non crede di poter arrivare a fine mese, come riporta l’indagine Confcooperative-Nomisma con la Fondazione Yunus, lo stesso vale per le piscine. Che, già stremate dalle chiusure del periodo Covid, oggi si trovano in condizioni di emergenza a causa del caro-energia.

Da qui, alcune hanno già preso provvedimenti. E se Sogese – che gestisce 12 impianti tra Bologna e provincia – fermerà le piscine di San Lazzaro, Ozzano e Sasso Marconi dalla Vigilia di Natale fino al 5 febbraio, anche in città sono in corso trattative col Comune per decidere il da farsi.

Fabio Casadio che guida il consorzio ’AcquaSeven’ che riunisce le piscine comunali di Bologna resta prudente ("non abbiamo ancora alcuna certezza...") e l’amministrazione conferma che ci sono "approfondimenti in corso".

I gestori che fanno parte del consorzio, però, non nascondono il timore di scenari a tinte fosche, senza contare la preoccupazione di alcuni istruttori e allenatori che rischiano di trovarsi senz’acqua (e senza stipendio). Armando Ballotta, presidente di Sogese, conferma che c’è un rischio stop fino al 5febbraio. Tra le ipotesi in campo ci sarebbe quella di fermare le attività di alcuni impianti, lasciandone aperti altri, così da scongiurare il fermo totale del periodo Covid.

"Sappiamo che la coperta è corta per tutti. Ma con aumenti del 400 per cento diventa insostenibile. Dobbiamo pensare anche ai nostri dipendenti... L’esborso per il gas è passato da 0,27 euro al metro cubo di gennaio, allo 0,53 fino a fine anno. Poi da gennaio le utenze saliranno a 1,63 euro a metro cubo. Per intenderci: se prima la bolletta era di 15mila euro al mese a impianto, oggi si superano i 60mila", spiega Ballotta.

Morale: sul tavolo c’è l’idea di fermare le piscine per il periodo più freddo (gennaio) e meno gettonato dagli utenti. Una decisione che, però, "sarebbe una sconfitta molto forte", spiega il numero uno di Sogese. Già è stato deciso lo stop per San Lazzaro, Ozzano e Sasso Marconi fino al 5 febbraio, mentre Pianoro è fermo per lavori di manutenzione. Riapre, invece, il 9 gennaio la piscina di San Giovanni in Persiceto (consorzio Idropolis) e resta sempre aperta quella di Zola. Per le bolognesi, invece, va capito se riusciranno a tenere duro. Donato Monaco, numero uno della President, mentre il figlio Maurizio gestisce la piscina Spiraglio, ammette che la chiusura di gennaio è "un’ipotesi fin troppo realistica. Per questo chiediamo un aiuto: non si tratta di miliardi, ma di qualche migliaio di euro per sopravvivere".

Tanti i nodi, in caso di fermo delle piscine. A partire dagli agonisti. "Si tratta di 250 atleti, di alto livello. Penso alla pallanuoto bolognese, abbiamo due squadre in A1 e una in A2, i nostri ragazzi tornati da Melbourne come Lorenzo Moro e Costanza Cocconcelli, nata e cresciuta allo Spiraglio... Ci serve una mano, le bollette sono radoppiate", spiega Monaco.

Sulla stessa linea Alberto Vecchi, team manager della De Akker che gestisce la piscina dello Stadio: "La situazione economica è insostenibile. Lo diciamo da mesi. Se si chiudono le piscine è come per il calcio chiudere lo stadio per due mesi. A quel punto si retrocede... Capisco che, giustamente, prima delle piscine ci sono gli ospedali, gli asili e le Rsa. Ma il nuoto, oltre all’aspetto sportivo, è anche un fatto sociale".