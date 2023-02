Bologna: botte e minacce a figlia e marito, madre finisce in manette

La donna da tempo assumeva atteggiamenti aggressivi nei confronti dei familiari

Crevalcore, 21 febbraio 2023 - Si è scagliata contro la figlia di 25 anni e il marito di 46, aggredendoli con schiaffi e minacciandoli di morte. È successo domenica a Crevalcore: una quarantaduenne di origine venezuelana, complice un alto tasso alcolemico, ha seminato il terrore all’interno dell’appartamento dove vive con la figlia, avuta da una precedente relazione, e il marito.

A lanciare l’allarme è stato l’uomo che, preoccupato dai comportamenti fuori controllo della moglie che bella furia ha anche lanciato contro i suoi familiari un telefono cellulare, ha chiamato il 112. I carabinieri della stazione di Crevalcore sono intervenuti sul posto arrestando la donna.

La relazione tra la quarantunenne e il marito, caratterizzata da ripetuti alti e bassi. I problemi nascono principalmente dal fatto che la donna ha quasi sempre fatto un uso eccessivo di sostanze alcoliche e il marito, un po’ per vergogna e un po’ per speranza di un suo cambiamento, aveva sopportato senza mai sporgere denuncia prima dell’episodio dei giorni scorsi.

In questi tre anni, il quarantaseienne aveva subito continue aggressioni da parte della donna, che molte volte si era scagliata contro di lui anche oggetti di arredamento o utensili da cucina come matterelli e cucchiai in legno. Una situazione che con il passare del tempo era diventata insopportabile, a tal punto che il marito ultimamente era arrivato a cambiare le proprie abitudini di vita per paura che le minacce di morte che la moglie gli aveva ripetutamente annunciato, potessero diventare realtà. Dopo l’arresto, la donna è stata trasferita in carcere e ora si trova a disposizione dell’Autorità giudiziaria.