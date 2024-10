Bologna brilla alla Festa del cinema di Roma

Bologna arriva alla Festa del Cinema di Roma attraverso tante avventure cinematografiche. A partire da quella di Iosonouncane, il musicista di origine sarda e bolognese d’adozione, che ha composto la colonna sonora per il film in concorso ’Berlinguer la grande ambizione’. Si tratta dell’opera che ha dato il via alla kermesse ed è diretta da Andrea Segre, incentrata sulla vita del politico e leader del Pci Enrico Berlinguer, interpretato da Elio Germano in un arco di tempo che va dal 1973 al 1978. La colonna sonora uscirà in digitale il 31 ottobre e poi il primo novembre in vinile per Numero Uno (Sony Music) e Tanca Records (Trovarobato), ma si può già ascoltare in streaming su tutte le piattaforme, un primo estratto ovvero ’I funerali di Enrico’, tema portante del film che accompagna la sequenza dei funerali del politico con la voce di Daniela Pes, la musicista sarda di cui Iosonouncane ha prodotto l’album Spira. Il musicista, al secolo Jacopo Incani, risuona a Roma anche per le musiche di ’Lirica Ucraina", il documentario di Francesca Mannocchi che verrà presentato giovedì 24 ottobre nella sezione Special Screenings. Una sezione dove il 23 ottobre verrà presentato anche ’Ago’, documentario del bolognese Giangiacomo De Stefano sostenuto da Film Commission Emilia Romagna, come tanti altri titoli, che ci porta nel mondo di Giacomo Agostini: uno dei più grandi piloti nella storia del motociclismo e uno dei simboli più iconici dell’Italia degli Anni ’60 e ’70.

Ecco invece in concorso, per la parte Freestyle già oggi, ’Natale Fuori Orario’ di Gianfranco Firriolo, che torna a collaborare con il cantautore Vinicio Capossela in un anomalo e originalissimo ibrido tra road movie e film-concerto, in cui riemergono le immagini dei vecchi concerti di Capossela al Fuori Orario di Taneto di Gattatico: la distribuzione al cinema sarà della nostra Cineteca. Poi due film per l’attore Stefano Accorsi che sarà protagonista de ’Il Treno dei Bambini (nella foto)’ di Cristina Comencini - sezione Grand Public - e di ’Bad Guy’, seconda stagione della serie diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, che sarà proiettata il 25 ottobre ad ’Alice nella città’, manifestazione collaterale e autonoma della Festa, in cui ci sono varie tracce di Bologna.

È stato girato dalle nostre parti (ma anche nel piacentino e in Marocco) il film ’La cosa migliore’ di Federico Ferrone che sarà in concorso nella sezione Panorama il 25 ottobre. Proiezione speciale, il 27 ottobre, per La ’Stanza Indaco’, il film di Marta Miniucchi prodotto da Genoma Films. Ambientato dentro il Policlinico Sant’Orsola, il film è parzialmente tratto da una storia vera, ispirata all’omonimo libro di Costanza Savini e del medico Gianfranco Di Nino, e racconta la storia d’amore tra due ragazzi poco più che adolescenti che vivono un’esperienza originale, estrema, fantastica.

Infine ecco l’arrivo della Cineteca di Bologna alla Festa del Cinema (la Casa del Cinema, che ospita gran parte della programmazione della sezione Storia del Cinema, è curata dal direttore Gian Luca Farinelli), con una serie di opere restaurate: ’Il pianto delle zitelle’, opera del 1939 di Giacomo Pozzi Bellini, ’Senza sapere niente di lei’ di Luigi Comencini del 1969, ’Lamerica’ di Gianni Amelio del 1994 e poi, nella sezione che omaggia Marcello Mastroianni nel centenario della nascita, visione di ’Fantasmi a Roma’ di Antonio Pietrangeli, 1961.