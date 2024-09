Bologna Business school. Arriva l’accreditamento Equis: "Un riconoscimento unanime"

Bologna Business School prosegue la sua ascesa nel panorama internazionale dell’alta formazione manageriale, ottenendo l’accreditamento Equis per i prossimi cinque anni. Questo traguardo riflette l’impegno continuo di Bbs nel garantire standard qualitativi d’eccellenza, posizionandosi tra le business school più autorevoli a livello globale e in rapida crescita nelle classifiche internazionali (il Financial Times l’ha definita the "highest riser", la business school in crescita più rapida).

Bbs si propone come scuola per il nuovo millennio, adottando un approccio innovativo basato su un apprendimento esperienziale che integra teoria e pratica attraverso progetti concreti derivanti dalla collaborazione con le imprese, al fine di preparare nuovi leader per le sfide del mondo contemporaneo. L’accreditamento Equis, rilasciato da Efmd, è il riconoscimento più prestigioso e ambito al mondo, assegnato a poco più di 200 business school su oltre 16.000 attive a livello globale.

Il processo si basa sulla valutazione delle attività delle business school, mediante i più elevati standard qualitativi internazionali; attraverso un lavoro di autovalutazione e poi di coinvolgimento di tutti gli stakeholders (imprese fondatrici, Ateneo, studenti, alumni, docenti, imprese partner, per citare i più rilevanti) in una visita da parte di quattro reviewers internazionali, viene predisposto un profilo delle attività della scuola che viene poi giudicata da un Board Internazionale. Questo processo iniziato anni or sono, ha visto lo svolgimento delle attività di valutazione vere e propria nell’ultimo anno, per concludersi il 24 settembre con la decisione unanime dell’Accreditation Board.