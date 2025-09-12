Bologna Business School, la carica degli 800 diplomati, Prodi: “Non smettete di imparare”

Bologna, 12 settembre 2025 – Volano tocchi in Piazza Maggiore per il Graduation Day della Bologna Business School. La cerimonia, che ha segnato anche l’ingresso della scuola nel suo venticinquesimo di attività, ha visto la partecipazione di ottocento allievi provenienti da ben sessantuno paesi diversi, a testimonianza di come la Bbs “sia diventata un vero e proprio punto di riferimento per gli studenti di tutto il mondo”, spiega il dean Max Bergami.

Celebrata la cerimonia di laurea della Bologna Business School in Piazza Maggiore (foto Schicchi)

“Nei corsi tenuti in lingua inglese, oltre il 50% dei partecipanti è straniero. I nostri valori, tra cui la forte integrazione con il mondo delle imprese e l’elevato grado di innovatività, ci hanno permesso di affacciarci sul mercato internazionale dell’alta formazione in maniera molto competitiva. Ora entriamo in una nuova fase – continua Bergami – quella del consolidamento della nostra governance”.

Celebrata la cerimonia di laurea della Bologna Business School in Piazza Maggiore: i protagonisti

Sono stati venticinque anni di successi che hanno portato la Bbs a essere riconosciuta come una delle migliori business school nel mondo, tanto da essere la più veloce a ottenere la certificazione Equis (European Quality Improvement System).

I saluti iniziali sono stati affidati al governatore dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale, seguito dal sindaco Matteo Lepore: “La Bbs ha saputo unire le eccellenze del nostro territorio, ossia accademia e imprenditoria, contribuendo a formare talenti pronti ad affrontare con determinazione e lungimiranza le sfide del nostro tempo”. “Come Comune, ci piacerebbe investire in questo progetto – aggiunge il primo cittadino – perché vogliamo dimostrare che la città di Bologna crede nel sapere e nelle competenze”. Anche il presidente del collegio di indirizzo Romano Prodi ha mostrato il proprio sostegno ai ragazzi: “Auguro il meglio agli studenti qui presenti; lasciatevi guidare dalla speranza e non dalla paura, approcciatevi alle difficoltà con coraggio e responsabilità e siate sempre curiosi, perché non si smette mai di imparare”.

L’ospite d’onore della cerimonia è stato il presidente e amministratore delegato della Formula Uno Stefano Domenicali, a cui il rettore dell’Alma Mater Giovanni Molari ha consegnato il Sigillum Magnum, la più alta onorificenza dell’ateneo per le autorità civili. “Domenicali è un esempio per i nostri studenti non solo dal punto di vista manageriale, ma anche da quello dei valori di cui è promotore. Una figura di riferimento a livello internazionale, esempio di leadership, innovazione e visione”, spiega Molari.

“In quanto imolese ed ex allievo dell’Università di Bologna, – commenta Domenicali – il riconoscimento del territorio è un qualcosa che mi emoziona parecchio. Ma è un premio che voglio condividere con le persone che ogni giorno mi aiutano a raggiungere importanti traguardi. Un consiglio per i giovani? Pensare in grande, abbiate il coraggio di osare e siate i protagonisti della vostra vita”.

Domenicali ha poi fatto il punto della situazione sulla possibilità di rivedere il Gran Premio di Imola nel palinsesto stagionale: “La formula a rotazione è sul tavolo di discussione, ma abbiamo bisogno di valutare più elementi per far sì che questo avvenga. Se il prossimo anno ci fosse un problema con un altro organizzatore – cosa che ovviamente non mi auguro – Imola è in pole position per subentrare. Noi siamo aperti al dialogo”.