Bologna Business School. Lavoro e responsabilità: "Chi fa l’imprenditore deve ispirare fiducia"

Etica, immaginazione costruttiva che sconfigga la paura di un tempo incerto come l’attuale, tra l’avvento dei dazi americani e i tanti fronti di guerra aperti, coniugato alla responsabilità che l’imprenditore deve avere anche per i suoi dipendenti.

Sono le riflessioni di Maurizio Marchesini, vicepresidente di Confindustria e presidente di Marchesini Group e Max Bergami, dean della Bologna Business School, moderati da Agnese Pini, direttrice di QN, il Resto del Carlino, Il Giorno, La Nazione, Luce! al termine della 17ma edizione della Alumni reunion della BBS alla quale hanno partecipato, tra gli altri, padre Antonio Spadaro, sottosegretario del dicastero vaticano per la Cultura e l’educazione e Alec Ross, distinguished professor della BBS.

"Il tema della responsabilità è caro qui alla Bbs, se n’è parlato tante volte – sottolinea Max Bergami, dean Bbs –, anche in funzione di quello che vogliamo lasciare, sulle conseguenze per le altre persone e per la stessa persona responsabile dell’azienda. Credo che chi è stato in questa scuola e pratica il ruolo dell’imprenditore ma anche del docente, si misura con questo livello di responsabilità. C’è un altro tema, quello dell’immaginazione che è una risorsa per questa responsabilità perché si immagine meglio con gli altri che da soli. E sulla paura, voglio dire che noi, al tempo del Covid, abbiamo creato il nostro nuovo campus. Abbiamo scelto di guardare avanti".

Le considerazioni portano anche verso la responsabilità di chi fa impresa e il vicepresidente di Confindustria non si sottrae: "Mi è piaciuta moltissimo l’introduzione di padre Spataro: mi ha colpito particolarmente una cosa: gli atti che fa un imprenditore, un manager, sono atti politici, nel senso più alto del termine. Perché non riguardano il semplice rischio di impresa, ma si riverberano sulle famiglie dei suoi collaboratori, sul territorio, sui fornitori, sul Paese. La responsabilità – prosegue – è la forma più matura del potere, non come dominio, ma come cura della propria impresa, dei propri dipendenti, di quello che succede intorno. Essere coerenti in modo da ingenerare fiducia che è la moneta che tiene in movimento l’economia, anche in questo momento storico. Governare con la fiducia, è la vera azione sovversiva che possiamo fare".

Marchesini prosegue poi con un esempio concreto: "In Confindustria mi hanno chiesto di tenere i rapporti con i sindacati e una delle cose di cui stiamo discutendo con le confederazioni, tra i tanti temi, quindi compresa la sicurezza sul lavoro, c’è quello della previdenza sia sociale sia sanitaria integrativa.Tema complesso, dove i punti di vista possono essere diversi – fa notare –. Quello di Confindustria, ma anche il mio personale, è che questo fa parte del prendersi cura delle famiglie dei lavoratori, quindi avere una politica di lungo termine, con la consapevolezza degli sconvolgimenti economici e di una crescita pari a zero".

Non poteva mancare una valutazione dei dazi sulle nostre industrie. "Faccio un piccolo esempio su noi stessi, così non si arrabbia nessuno – afferma il presidente di Marchesini Group –. Gli Usa rappresentano per noi non tantissimo, più o meno il 12 per cento del nostro fatturato, abbiamo sempre venduto in dollari a prezzi netti perché abbiamo una società americana che importa e lo facciamo perché loro lo preferiscono per questioni assicurative e legali. Siamo stati costretti a esporre il prezzo del dazio – specifica –: pensavamo che questo avrebbe irritato i clienti americani e invece ci hanno ringraziato per la trasparenza. Hanno capito perfettamente che stanno pagano loro per questa vicenda".