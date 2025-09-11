Bologna Business School compie 25 anni: ‘Graduation day’ in piazza Maggiore con Stefano Domenicali

Bologna, 11 settembre 2025 – I manager del futuro si danno appuntamento per domani, venerdì 12 settembre, alle 17.30, per il ‘Graduation Day’, il momento più atteso dell’anno per i partecipanti ai master della Bologna Business School (Bbs).

La cerimonia si svolgerà in Piazza Maggiore e anche quest’anno avrà tanti importanti ospiti a celebrare la giornata dei diplomi, con toghe e tocchi, alla presenza del Magnifico rettore dell’Alma Mater, Giovanni Molari.

Molto atteso l’intervento di Stefano Domenicali, presidente e ceo di Formula 1, che in Piazza Maggiore rivolgerà il ‘commencement speech’ ai partecipanti dei master di Bologna Business School che concludono il loro percorso. Saranno oltre 783 i diplomati, provenienti da 61 Paesi. La cerimonia, che segna anche l'ingresso di Bbs nel suo 25esimo anno di attività, sarà presieduta dal rettore Molari e vedrà gli interventi di Romano Prodi, presidente del Collegio di Indirizzo, di Max Bergami, Dean di Bbs e di Eric Cornuel, Presidente di EFMD Global (European foundation for management development). Nel corso dell'evento il rettore consegnerà a Domenicali il Sigillum Magnum dell'Alma Mater, la più alta onorificenza dell'Ateneo per le autorità civili. Ad aprire la cerimonia, il sindaco Matteo Lepore, seguito dal governatore dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale. "Con il Sigillum Magnum a Stefano Domenicali, l'Alma Mater celebra una figura di riferimento a livello internazionale, esempio di leadership, visione e innovazione. Un riconoscimento che, nel contesto della Graduation di Bologna Business School, sottolinea il legame tra eccellenza accademica, impatto sociale e futuro delle nuove generazioni", spiega il rettore Molari.

Il bilancio

"Si tratta del momento più importante dell'anno nella vita di Bologna business school, perché celebra il successo dei nostri studenti, ma anche perché nel cuore della città offre una rappresentazione della collaborazione tra la business school e il mondo delle imprese", dichiara il Dean Bergami. Che fa anche un bilancio: “Bbs compie 25 anni durante i quali è cresciuta, fino a collocarsi tra le più importanti business school europee. Il valore dell'interdisciplinarietà, l'integrazione con il mondo delle imprese e la cultura internazionale che si respira ne fanno una scuola unica, la scuola del nuovo millennio”. Da qui, “raggiunto questo traguardo, abbiamo deciso di rilanciare, avviando una nuova fase di crescita che parte dal potenziamento della nostra organizzazione e da un nuovo focus sull'integrazione delle tecnologie digitali nei processi produttivi, come ambito di collaborazione con le imprese”, spiega il Dean. Del resto, per Bergami, “la Bbs è cresciuta grazie al senso di comunità che continuerà a rappresentare uno dei valori principali della scuola, profondamente convinti che in questa epoca l'apprendimento, l'immaginazione e i progetti richiedano un approccio di condivisione ancora più solido”. Parla della crescita della Bbs anche Prodi: “Siamo cresciuti in questo territorio, ora vogliamo crescere nel mondo".

L’Alumni Reunion

Domani e sabato, poi, si svolgerà anche la XVII Alumni Reunion della Bologna business school, l’appuntamento annuale in cui gli Alumni si ritrovano, insieme a faculty, staff e partner della scuola. Quest’anno la reunion sarà un invito per immaginare. Negli spazi sui Colli della Bbs, tra il nuovo campus e la storica Villa Guastavillani, si ragionerà sull’immaginazione: che non significa evadere dalla realtà, ma anticiparla. È allenare lo sguardo per riconoscere opportunità dove altri vedono ostacoli. È mettere insieme intuizione e competenza per costruire il futuro con coraggio, determinazione e passione. Il programma della XVII Alumni Reunion prevede una cena che darà il via a un momento di convivialità, musica e incontro, con le note di Smoma e il DJ set di Andrea Pontremoli, ceo di Dallara e anima creativa della community Bbs. Sabato, dopo la colazione, la meditazione manageriale guidata da Padre Antonio Spadaro, poi i workshop tematici saranno un’occasione per ascoltare voci che stanno ridisegnando il presente: da Michele Antoniazzi (Chro Ferrari) ad Alec Ross (distinguished professor Bbs), passando per pionieri dell’AI, dell’imprenditoria, della longevità, del fashion e della leadership sportiva come Barbara Carfagna, anchorwoman Rai, Giovanni Domenichini, investor, Massimiliano Magrini (founding partner United Ventures), Ettore Messina (tecnico dell’Olimpia Milano), Andrea Pontremoli (ceo di Dallara) e Gaia Rialti (ceo e founder Menabòh).

A mezzogiorno il dialogo tra il Dean Bergami ed Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, moderato da Agnese Pini, direttrice di Quotidiano Nazionale, Carlino, Nazione, Giorno e Luce!, offrirà una sintesi dei temi emersi nel corso della giornata.