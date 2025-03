Bologna Business School. Spazio ai diritti delle donne

Un momento di riflessione collettiva sull’identità, sul lavoro e sul cambiamento. Ma anche un dialogo capace di mettere in luce prospettive, ragionamenti e opportunità. Così, nella splendida Villa Guastavillani, sede della Bologna Business School, si è tenuto ieri l’evento ‘L’8 marzo non è cosa da donne’: un incontro che ha saputo riunire voci ed esperienze in vista della Giornata internazionale dei diritti delle donne. "Un’interessante opportunità – le parole di Massimo Bergami, Dean della BBS – per riflettere insieme su tematiche e valori che si inseriscono nella vita di tutti noi". Ad aprire i lavori è stata Francesca Cavallo, autrice dei libri ‘Storie della buonanotte per bambine ribelli’ e ‘Storie spaziali per maschi del futuro’, che ha esplorato il valore delle radici culturali e il loro impatto sulle nuove generazioni.

"La parità di genere è un viaggio di liberazione reciproca – dice – ed è fondamentale interrogarsi su questi temi, investigare, studiare e fare ricerca. Così come è fondamentale esaminare non solo un aspetto, ma molteplici: bisogna offrire ai bambini una visione del maschile che non chieda per forza di essere ‘eroi’ per essere amati. Che non chieda loro di salvare la principessa per poter esistere in una storia. Perché, pensiamoci, se Biancaneve è diversa da Cenerentola o Raperonzolo, il principe azzurro è invece sempre lo stesso in tutte le favole. Non è un individuo, ma una funzione: finché non inizieremo a guardare anche a questa metà della storia, si continuerà a parlare dell’8 marzo come una cosa che riguarda esclusivamente le donne, vedendo gli uomini soltanto come alleati, mentre riguarda anche loro, e da vicino".

La serata, moderata dalla professoressa Daniela Bolzani, ha visto anche l’intervento di Gabriella Crafa (Extended Faculty, BBS e Vicepresidente Diversity) e Sambu Buffa (Designer di Cambiamento e Diversity Mindset e Inclusion Trainer) in un confronto sul rapporto tra professione, organizzazioni e società, con l’obiettivo di costruire spazi più inclusivi e innovativi. "Bisogna guardare tutte le facce delle medaglia per ragionare insieme, ripensare a questi temi, rileggerli e guardarli con occhi e suggestioni nuove". Infine, le conclusioni sono state affidate ad Angelo Paletta, direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Alma Mater. "È necessario che l’attenzione rimanga alta – spiega – e guardare al pieno rispetto per costruire realmente società inclusive".