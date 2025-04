BOLOGNA Cade dal terzo piano. Lei morta, il compagno sparito

Una morte misteriosa, un suicidio a cui nessuno sembra credere. In via Tolstoj, alla periferia di Bologna, i vicini di Tania Bellinetti non si danno pace: "Lei non si sarebbe mai uccisa". Martedì sera il corpo della donna, 47 anni, commessa in un supermercato, un passato complicato da relazioni sbagliate, è stato trovato a terra, sotto il balcone della palazzina dove abitava. Un volo dal terzo piano.

E adesso la polizia sta lavorando per capire se sia stata Tania a lanciarsi di sotto, se si sia trattato di un tragico incidente, o se qualcuno l’abbia spinta giù. Un sospetto alimentato dal fatto che il compagno della donna, un cittadino tunisino di 36 anni, già carico di precedenti, non si trova. Per la polizia, che da mesi lo cerca perché su di lui pende un rintraccio, per lesioni proprio su Tania, denunciate da lei nel 2024, è un fantasma. Ma non per i vicini di casa della donna. Che lo hanno visto, anche martedì. E lo hanno riferito agli agenti. Anzi, avrebbero detto di averlo visto uscire dal palazzo intorno all’ora della morte di Tania, alle 18,30. Una circostanza che la polizia sta cercando di verificare. Intanto è stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio.

La coppia era conosciuta agli ambienti della Questura. Più volte i poliziotti erano intervenuti in quell’appartamento, perché chiamati proprio da Tania. Vittima delle botte del compagno. C’era un codice rosso aperto. Diverse volte i poliziotti del vicino commissariato Santa Viola si sono presentati a casa di Tania a cercarlo. Ma lei aveva sempre negato di dargli ospitalità.