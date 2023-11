Bologna: caduta di calcinacci, intervengono i vigili del fuoco

Bologna, 26 novembre 2023 – Intervento dei vigili del fuoco in centro a Bologna, in via Mascarella 102, per un cornicione pericolane e la caduta di calcinacci in strada venerdì. I vigili del fuoco sono arrivati con una squadra poco prima di mezzogiorno e hanno utilizzato l’autoscala per raggiungere il cornicione dal quale si erano staccati alcuni frammenti e mettere in sicurezza l’area.