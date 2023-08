Bologna capitale del Fantacalcio Due giorni di aste, c’è anche Toni

di Francesco Moroni

Bologna è pronta a diventare la prima capitale del fantacalcio. Qualcuno avrà iniziato a sentire parlare di questo particolare gioco qualche decennio fa, cominciando rigorosamente con carta e penna e tabellino alla mano per calcolare i punteggi, altri - più giovani - si saranno appassionati soltanto negli ultimi anni, quando da semplice passatempo il fantacalcio è stato eletto a religione da milioni di italiani (addirittura sei, secondo le stime), fino a diventare sempre più virtuale e interattivo. E così, all’alba della stagione di Serie A appena iniziata, il DumBO di via Casarini sabato e domenica apre le porte a una due giorni tutta dedicata a bonus e malus, consigli su aste e formazioni e faccia a faccia con "i più seguiti esperti del settore". La star indiscussa sarà però un campione del mondo in carne e ossa: Luca Toni. Perché ‘Funtacalcio’ vuole essere "il primo evento in presenza sul fantasy sport più amato d’Italia", e le premesse non mancano. A cominciare proprio dalla prima delle tre aree tematiche della festa del fantacalcio, le conferenze, dove appassionati e ‘fanta-creator’ si scambieranno consigli e suggerimenti, fino a dare vita a un’asta in diretta. Spazio ai social network, da YouTube a Instagram passando per Twitch, TikTok e Facebook. I presentatori saranno gli Autogol, trio di ‘influencer’ che da anni fa ridere e divertire milioni di follower calcistici e non solo, mentre domenica ci saranno Il Pancio e Manfredi del podcast ‘Ocw Sport’ a intrattenere il pubblico e a intervistare l’eroe nazionale Luca Toni. La seconda area sarà dedicata al divertimento, con tornei di Fifa - il famoso videogioco di simulazione calcistica -, calcio balilla e teqball (nuovo tormentone estivo simile al calcio-tennis, ma sopra un tavolo ricurvo), ma anche giochi liberi come il calcio balilla umano, il ‘footbowling’ e le ‘football darts’, oltre a esibizioni e lezioni di calcio freestyle e ‘street soccer’ uno contro uno per sfidare i propri amici nella fantomatica gabbia. Dulcis in fundo, l’area dedicata alla mitica asta, per molti il cuore pulsante di un gioco che dura un’intera stagione, e che proprio in questi giorni in molti avranno già avuto o programmato. Qui chiunque potrà prenotare gratuitamente un tavolo per competere con gli amici oppure iscriversi al ‘listone’ per creare nuove leghe insieme a partecipanti selezionati casualmente. ‘Funtacalcio’, progettato da FEshion Eventi, andrà in scena dalle 10 alle 20, subito dopo il DumBO rimarrà aperto con musica dal vivo e dj set, a ingresso gratuito, e domani anche con la serata FantaTrash con Internazionale trash ribelle. Info e biglietti: www.funtacalcio.it.