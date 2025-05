Bologna celebra i sindaci del Pci. Ecco un murales al liceo Fermi

I volti di Giuseppe Dozza, Guido Fanti, Renato Zangheri e Renzo Imbeni su una facciata del liceo scientifico Fermi di via Emilia Levante. Bologna celebra gli anniversari di quattro grandi sindaci del Pci del secondo Dopoguerra (50 anni dalla morte di Dozza, centenario della nascita di Fanti e di Zangheri, 20 anni dalla morte di Imbeni) legandoli a quattro parole-chiave, anch’esse sul murales realizzato dall’artista Cheko’s art (lo stesso che ha ritratto il volto di Gramsci alle Aldini Valeriani e quello di Giacomo Matteotti al Copernico) sui muri del Fermi: solidarietà, ambiente, democrazia e pace. "Queste quattro parole chiave non esauriscono il loro operato ma ci è sembrato opportuno focalizzare in questo modo l’attività di questi quattro sindaci", spiega Paolo Capuzzo, presidente della Fondazione Gramsci, presentando ieri in Comune le iniziative per ricordare i primi cittadini che hanno segnato la storia della città nel secolo scorso.

In calendario ci sono anche quattro incontri aperti alla cittadinanza (tutti alle 18): venerdì 16 maggio all’Archiginnasio in piazza Galvani 1, "Guido Fanti, la ‘Città territorio’ e la tutela del paesaggio"; mercoledì 28 maggio a Palazzo Pepoli, al Museo della Storia di via Castiglione 10, "Renato Zangheri, ’Non si è mai abbastanza democratici, Bologna e le nuove cittadinanze’; giovedì 5 giugno sempre a Palazzo Pepoli, "Renzo Imbeni, Bologna città di pace"; lunedì 9 giugno al Modernissimo l’evento "Bologna tra passato e futuro".

La Fondazione Gramsci prevede, inoltre, una giornata di studio a cura di Luca Baldissara dedicata alla storia dell’amministrazione locale in Emilia-Romagna nella seconda metà del ’900. La riflessione storica prenderà in esame gli anni della ricostruzione post-bellica fino allo sviluppo urbano, attraversando il periodo che va dal 1945 agli anni Sessanta sotto la guida di Dozza, passando poi alla massima espansione economica-sociale di Bologna con Fanti e Zangheri, per poi analizzare l’amministrazione Imbeni che durò dal 1983 al 1993.

"Questi quattro sindaci – sottolinea l’assessore alla Cultura Daniele Del Pozzo – hanno lasciato un segno profondo nella storia della città, sarà anche l’occasione per riflettere su come cambia Bologna. È una memoria non celebrativa o nostalgica ma che diventa sfida verso il futuro". E proprio relativamente alla memoria, Del Pozzo ricorda quanto "il tema sia caro al sindaco e alla giunta come motore per interrogare il presente".