Bologna-Cesena, blitz degli ultras. Undici Daspo e tredici denunce

Avevano tentato di aggredire i tifosi del Cesena, appena arrivati al Dall’Ara per la partita di Coppa Italia. Ma gli ultras del Bologna, travisati e armati di tutto punto, non sono riusciti nel loro intento, perché si sono trovati di fronte il cordone del Reparto mobile schierato.

E adesso, due mesi dopo, sono arrivati per loro i guai. In tredici, tra cui un minorenne, sono stati denunciati dalla Digos: due per aver violato un Daspo già emesso a loro carico per fatti passati; undici per travisamento e porto di oggetti atti ad offendere. Non solo però. Perché la divisione Anticrimine della polizia ha notificato anche a undici di loro altrettanti Daspo. In particolare, per tre tifosi ‘recidivi’ (ossia già daspati, uno per due volte perché già inottemperante al primo provvedimento ricevuto) è scattato anche l’obbligo di presentazione alla polizia in occasione delle partite del Bologna. In particolare, per il due volte recidivo, il Daspo avrà la durata di 8 anni, con tre anni di obbligo di firma; per i due ‘colleghi’ i provvedimenti hanno invece la durata di 3 e 5 anni. Altri otto tifosi, compreso il minorenne, hanno infine ricevuto il divieto di accedere a manifestazioni sportive ‘semplice’: ossia, con durata da 1 a 5 anni a seconda della gravità delle condotte tenute.

"Si tratta di provvedimenti preventivi emessi dal questore – spiega la dirigente dell’Anticrimine Silvia Gentilini – che hanno lo scopo non solo di garantire la sicurezza in occasione dei prossimi appuntamenti sportivi, ma anche un’importante funzione deterrente. Grazie al servizio d’ordine messo in campo, quella sera non si sono verificati scontri tra tifoserie, ma la pericolosità sociale dei partecipanti a quel ‘blitz’ è stata palese dall’assetto, dall’organizzazione stessa del tentato agguato ai tifosi cesenati".

Il tentativo di scontro era avvenuto la sera dell’11 agosto, prima dell’inizio della partita. I supporter rossoblù, un centinaio, si erano radunati, in piccoli gruppi, sulla Porrettana, all’altezza della Funivia, per ‘accogliere’ i tifosi ospiti: avevano il volto coperto da sciarpe, passamontagna e scaldacollo. Ed erano armati di bottiglie di vetro, cinture e manganelli telescopici. La loro marcia si era arrestata di fronte al nutrito schieramento di forze dell’ordine, a fare da barriera tra le due tifoserie, che non si erano, alla fine, riuscite a toccare. Ovviamente, sul posto c’erano Digos e Scientifica che, analizzati i video e le foto della serata, sono riuscite a identificare i tredici facinorosi, che sono stati poi raggiunti da denunce e Daspo.