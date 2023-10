Bologna Cesena, 11 tifosi rossoblù colpiti dal Daspo. C’è anche un minorenne

Bologna, 20 ottobre 2023 – Undici Daspo per i tifosi del Bologna, tra cui un minorenne. E’ il provvedimento che ha deciso il questore di Bologna in merito al match di Coppa Italia che si è disputato due mesi fa allo stadio Dall’Ara. La gara si giocò l’11 agosto scorso e finì 2-0 per i rossoblù.

Gli 11 Daspo sono stati emessi per via degli episodi accaduti prima del calcio d’inizio. Come dice nel comunicato la polizia, infatti, “un gruppo organizzato di tifosi del Bologna (circa 150), molti con il volto travisato da caschi, cappucci, scalda-collo e con in mano cinture di cuoio, bottiglie di vetro, manganelli telescopici, ha cercato di avvicinare tifosi del Cesena che stavano arrivando nella zona solitamente destinata all’ingresso di tifoserie ospiti”. Poi fortunatamente “il contatto tra le due tifoserie è stato evitato solo grazie allo schieramento dei reparti inquadrati della polizia di Stato”.

Degli 11 ultras del Bologna colpiti dal Daspo, tre, con la durata dai 5 agli 8 anni, hanno l’obbligo di firma in occasione degli incontri del Bologna, mentre 8 (tra cui un minorenne) sono senza obbligo di firma e della durata di un anno.

Sempre per questo episodio sono state denunciate 13 persone di cui una minorenne.