Bologna in Champions, ecco ‘Bar Carlino’. Il pre-partita live per vivere il sogno europeo

Bologna, 12 settembre 2024 – Bar Carlino è il racconto di una città, anzi di una comunità: quella che ruota attorno al Bologna Football Club 1909. È la narrazione di una città mossa da un’unica passione, quella per i colori rossoblù. Una fede, una regola o una religione. Chiamatela come volete, ma il Bologna è Bologna. Una città e una società che camminano a braccetto, ora guardando le stelle della Champions League, un traguardo storico che non veniva raggiunto da sessant’anni. E il Carlino, giornale simbolo di Bologna seguirà passo passo il sogno diventato realtà. A farlo sarà Bar Carlino, un vero e proprio ‘bar sport’ che accoglierà ospiti, tifosi e lettori nella cornice di Neri Pasticceria Caffetteria, in via Saragozza 81, abbracciati e protetti dal portico più bello di Bologna, a due passi dallo stadio Dall’Ara.

Che i rossoblù giochino sotto la Torre Maratona o in giro per l’Europa, il programma accompagnerà il club e i bolognesi nel pre-match di ogni partita Champions, con un’ora di diretta che potrete seguire sui nostri siti Internet, su tutti i nostri canali social e anche in televisione sul Canale 88 del digitale terrestre.

Non solo, Bar Carlino sarà in diretta anche sul nostro canale Twitch, una delle piattaforme di video streaming più popolari al mondo. Per vedere le puntate in diretta basterà andare sul sito del Carlino o sulla nostra pagina Facebook. Su Twitch occorre invece registrarsi al social, per chi non lo avesse già fatto, e seguire la nostra pagina all’indirizzo web https://www.twitch.tv/ilresto_del_carlino.

Il primo appuntamento è in calendario mercoledì 18 dalle 17 alle 18, prima dell’esordio in casa del Bologna contro lo Shakhtar Donestk, mentre tutti gli altri, a partire dalla storica trasferta di Anfield dove il Bologna sfiderà il Liverpool il 2 ottobre, si terranno dalle 18 alle 19.

Con Bar Carlino – realizzato in collaborazione con Canale 88 e con il supporto Confcommercio Ascom e Gruppo Ghedini Automobili – daremo vita a un angolo rossoblù che vi svelerà ciò che ancora non sapete sul Bologna, dalla formazione alle indiscrezioni sulle squadre avversarie. Ma Bar Carlino non sarà solo questo, perché creeremo un vero e proprio bar sport con i cittadini e i nostri lettori, che in diretta potranno ascoltare e seguire gli interventi di ospiti vip, dei commercianti bolognesi e anche le parole dei tifosi stranieri dei team avversari. E se pensate che sia finita qui, vi sbagliate: il nostro punto tecnico, con i giornalisti sportivi, coinvolgerà anche giovani promesse del calcio, ragazzi del nostro territorio che sognano di diventare campioni. Bar Carlino sarà un viaggio, nel quale i protagonisti saranno anche i cimeli legati alla gloriosa storia del club e la nostra cucina.

Interviste, esibizioni dal vivo, risate e sorprese vi aspettano da Neri Pasticceria Caffetteria, dove ci sarà l’occasione anche di incontrare i nostri appassionati lettori.

Fate attenzione, perché anche voi potrete essere protagonisti: infatti, chi si presenterà al programma con una copia del giornale e con il coupon con la propria formazione ideale della giornata avrà la possibilità di scambiare due chiacchiere, in diretta, con i nostri cronisti. E proprio come in ogni partita, il calore del pubblico è fondamentale. Per questo avrete l’occasione di far parte del nostro parterre fino a esaurimento posti se porterete con voi un accessorio o un capo di abbigliamento rossoblù. Insomma, non vi resta che seguirci on line, dalla tv o direttamente dal vivo al Bar Neri per scoprire cosa accadrà.

In attesa della prima puntata, vi lasciamo qualche dettaglio su chi verrà a trovarci nel nostro salotto. Ad aprire le danze e ad accompagnare i nostri cronisti durante l’esordio di mercoledì 18 in Champions League, saranno alcuni ospiti legati alla città delle Due Torri e soprattutto tifosi del club di Joey Saputo.

Tra i tavolini di Neri Pasticceria Caffetteria arriveranno il senatore Pier Ferdinando Casini e Danilo Masotti, scrittore e blogger degli Umarells. Sotto i riflettori anche i commercianti che durante lo scorso campionato hanno contribuito a creare la giusta atmosfera per sostenere il club e la squadra, allestendo le vetrine delle loro attività con i colori rossoblù: mercoledì 18, con noi, ci sarà Gianpaolo Zanetti della profumeria Ennio. Attesi Luigi Pucciarelli, re dei cimeli, e Francesca Grosso, conosciuta sui social come Francesca Pasta Lady, sfoglina tifosissima dei rossoblù. Anche la Fondazione Lucio Dalla parteciperà alla puntata, portando la maglia autografata di Lucio. Per scoprire gli altri ospiti, toccherà attendere l’esordio in Champions del Bologna contro lo Shakhtar al Dall’Ara. Il lungo viaggio europeo sta per iniziare, e Bar Carlino è pronto a tifare con voi per accompagnare i rossoblù il più lontano possibile nel cammino della Champions.