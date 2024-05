Bologna in Champions, anche i giocatori cantano ‘L’anno che verrà’

Bologna, 14 maggio 2024 – “Caro amico, ti scrivo”. E il Dall’Ara festeggia. E’ la musica più dolce al mondo per tutti i tifosi bolognesi, perché quando la sentono sanno che il Bologna ha vinto.

L'omaggio dei giocatori a Lucio Dalla: la squadra intona 'L'anno che verrà' a Casteldebole

E’ ‘L’anno che verrà’ di Lucio Dalla, diventata negli anni la canzone che parte nelle casse dello stadio Dall’Ara a fine partita. Un momento fantastico per il tifo rossoblù, che si associa alla voce di Lucio sprigionando in cielo tutta la gioia dei tre punti. A maggior ragione in una stagione bellissima, culminata a due giornate dalla fine con la qualificazione in Champions League. Il Bologna ha collezionato soltanto due sconfitte tra le mura amiche finora in tutto il campionato, contro Inter e Milan. E’ diventata quindi un’abitudine per i tifosi rossoblù tornare a casa con in testa ancora le note de ‘L’anno che verrà’.

Note che hanno contagiato anche tutta la squadra: come svela un video pubblicato sui social del Bologna, dai giocatori allo staff medico, fino a fisioterapisti e magazzinieri, tutti a Casteldebole si sono abbracciati cantando insieme ‘Caro amico, ti scrivo...’. Un gesto che testimonia il legame fortissimo tra la squadra, la città e la tifoseria. In attesa di risentire la canzone, chissà, anche nel finale di Bologna-Juventus lunedì sera, la festa comunque ci sarà lo stesso: si attendono ufficialità sul tour del pullman scoperto che girerà la città con a bordo i giocatori, che potrebbe capitare proprio al termine del match che vale il terzo posto.

Dopo i festeggiamenti, si comincia anche a guardare al futuro in casa rossoblù. Tiene banco infatti il rinnovo di Thiago Motta, in scadenza proprio a fine stagione. L’intenzione del club è chiara, come ha raccontato anche il ds Marco Di Vaio a Radio24: "Noi faremo di tutto per trattenere mister Motta come tutti sanno - le sue parole -, la nostra volontà è ben chiara, aspettiamo di sederci a tavolo con lui. Ci sono argomenti importanti da mettere sul piatto per continuare col Bologna, ma rispetteremo la sua volontà".

Comunque andrà, il tecnico andrà ringraziato comunque per l’impresa Champions: "La prima cosa che mi sento di dire – continua Di Vaio -, a prescindere da tutto, è ringraziare Motta per quello che ha fatto per il Bologna, per la sua serietà, per il suo gruppo di lavoro, è anche migliorato, ha cambiato il suo modo di giocare – ha aggiunto - Motta ha saputo valorizzare tutta la formazione. Ora con le 5 sostituzioni puoi stravolgere la partita, sono più valorizzati e coinvolti tutti i giocatori".

Ma Motta non è stato l'unico protagonista: fra i calciatori merita una menzione speciale anche Zirkzee. "Può diventare un attaccante da tanti gol perché non gli manca nulla dal punto di vista tecnico. La fame vien mangiando, gli piace fare un gioco bello, ma ha capito che bisogna fare anche i gol brutti, perché a volte è uscito arrabbiato dal campo".