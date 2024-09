Febbre da Champions a Bologna, ecco il kit di accoglienza per i commercianti

Bologna, 17 settembre 2024 - Un kit di accoglienza e una locandina di benvenuto in lingua ucraina per dare il via alla festa Champions.

La presentazione dei kit per i commercianti da dare ai tifosi ospiti come accoglienza (FotoSchicchi)

Siamo alla vigilia dell’esordio tra le stelle d’Europa e Bologna, ora, è davvero pronta per accogliere tifosi e ospiti esteri, partendo da chi arriverà o è già arrivato sotto le Due Torri per vivere il match tra il Bologna calcio e lo Shakhtar Donetsk. E per dipingere al meglio la città, il Comune, insieme con Confcommercio Ascom, Fondazione Bologna Welcome e Bologna Football Club, sta distribuendo ai commercianti del centro storico e delle vie limitrofe al Dall’Ara un kit di benvenuto: la sacca recita ‘Benvenuti a Bologna, Benvenuti in Champions League’ e al suo interno contiene una locandina di benvenuto in ucraino e dei palloncini rossoblù.

La locandina che sarà distribuita ai tifosi ucraini prima del match di Champions League (FotoSchicchi)

“Domani saremo allo stadio e sentiremo finalmente l’inno della Champions - inizia l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi -. Coloriamo per questo la città di rosso e di blu per vivere il sogno che diventa realtà. Con gli esercenti e le attività commerciali abbiamo dato vita a un bel gioco di squadra e ora accogliamo, come già Bologna ha saputo fare, nella maniera più adeguata le tifoserie, facendo vedere la cittadinanza in questa colorazione vicino allo stadio, che sarà la casa della nostra squadra, nella quale tantissimi si riconoscono”.

Grande vetrina

La vetrina sarà di impatto. “L’idea è quella di vestire la città per un’occasione che, al di là del fattore sportivo, presenterà Bologna e alcuni aspetti che ancora si conoscono poco, come la passione e il tifo calcistico e la cultura dello sport - commenta Mattia Santori, presidente del Territorio turistico Bologna - Modena -. Un’occasione storica alla quale ci presentiamo ai tifosi che verranno e nelle destinazioni in cui andremo”. In primo piano, quindi, ci sono i commercianti, che “hanno sostenuto con entusiasmo e convinzione l’iniziativa dei mesi scorsi ‘Vetrine Rossoblu’, con un risultato di partecipazione molto alto - afferma il direttore generale di Confcommercio Ascom, Giancarlo Tonelli -. E ora dobbiamo goderci la festa, indipendentemente dal risultato sportivo. Questo è un momento molto bello per il Bologna e per Bologna, che gode di una fama significativa grazie allo sport. Da oggi consegniamo ai commercianti delle vie limitrofe allo stadio e del centro storico la locandina in ucraino, che ogni volta che giocheremo in casa cambierà in base alla lingua della squadra che affronteremo. Un modo giusto per far capire quanto il sistema Bologna è accogliente”.

"Coloreremo la città”

A offrire il kit, la Fondazione Bologna Welcome. “Ci stiamo preparando da mesi e abbiamo raggiunto accordi con le agenzie di viaggio di tutti i Paesi da cui arriveranno i tifosi, che speriamo diventino nuovi turisti ordinari - conclude il presidente Daniele Ravaglia -. L’accoglienza, per i bolognesi e per gli ospiti, è molto bella. Coloreremo la città e illumineremo certamente palazzo Re Enzo, organizzando iniziative ed eventi anche insieme con Ascom”.

Il plauso arriva dal Bologna Football Club 1909. “C’è grande entusiasmo e un pizzico d’emozione - confessa Carlo Caliceti, responsabile comunicazione Bfc -. Allo stadio fervono i preparativi e c’è grande tensione, così come grandi aspettative in tutta la città. La cosa bella di questa iniziativa è vedere l’unione di tutta la città, delle istituzioni e dei negozianti, tutti uniti per presentare Bologna nella migliore maniera per il grande appuntamento”.