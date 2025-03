BOLOGNA Chat e bigliettini. Così il coach adescava le allieve

Bigliettini, lettere d’amore e screenshot: tutto materiale che emerge dall’inchiesta dei carabinieri sull’allenatore di pallavolo nel Bolognese, finito ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata dalla minore età delle vittime, non ancora quattordicenni, e da abuso di autorità. Tre le ragazzine abusate dall’uomo originario della Sicilia, che deve rispondere anche di adescamento di minore e pornografia minorile. E, con una di loro, ha avuto diversi rapporti sessuali completi. Il 12 febbraio la denuncia dei genitori di due vittime; il giorno successivo, i carabinieri si presentano alla palestra dove lavorava e scatta anche la perquisizione in casa, a Bologna: sequestrati tablet, telefono e lettere. Secondo l’accusa, aveva costruito un rapporto di controllo con le ragazzine: conquistava la fiducia ascoltando i loro problemi e i pensieri tipici di quell’età (essere troppo bassa, avere pochi amici, e così via) e poi approfittava di quelle fragilità per avvicinarsi, accompagnarle all’allenamento e riportarle a casa, fino a richieste di foto esplicite e poi di rapporti sessuali. "Abbiamo provato a chiedergli cosa fosse successo e lui ci ha risposto ’non posso dirvelo’. Così abbiamo deciso di sospenderlo subito", spiega la società di pallavolo. Lui, durante l’interrogatorio di garanzia, giovedì, non ha negato nulla, ma ha detto che con la tredicenne con cui aveva rapporti c’era una relazione sentimentale e che lei è sempre stata consenziente.

Chiara Gabrielli