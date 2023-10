Bologna Città 30, partono i lavori di riqualificazione stradale in via Toscana

Bologna, 12 ottobre 2023 - Bologna si rifà il look per raggiungere l'obiettivo di diventare la prima città 30 d'Italia. Proprio in questa ottica, partono in questi giorni i lavori in via Toscana, nel tratto da via Parisio a via del Dazio, per la creazione di nuovi percorsi ciclabili e la messa in sicurezza della carreggiata e degli incroci con le strade laterali.

I lavori riguardano la creazione di una nuova corsia ciclabile in direzione Pianoro e l’apertura alle biciclette della corsia preferenziale in direzione città, per attuare e dare piena continuità alla ciclovia primaria numero 10 del Biciplan, ricollegando le ciclabili già realizzate negli anni scorsi in via Murri e nel tratto più periferico di via Toscana. Come già avvenuto in altre zone della città, le ciclabili monodirezionali verranno colorate di rosso per renderle più visibili e sicure.

L’intera strada verrà quindi riqualificata e messa in sicurezza grazie all’ampliamento dei marciapiedi, che comporterà la perdita di pochi parcheggi, e alla riduzione dei raggi di curvatura in prossimità di numerosi incroci tra via Toscana e le laterali, così da aumentare la visibilità e protezione dei pedoni e da ridurre la velocità nelle manovre di svolta. Si procederà anche alla realizzazione degli scivoli per l’abbattimento delle barriere architettoniche e all'installazione della segnaletica verticale e orizzontale, tra cui quella specifica di indirizzamento dei percorsi ciclabili.

Più in generale, gli interventi di riqualificazione porteranno all'eliminazione di una delle due corsie di marcia in direzione periferia, mantenendo però quando necessario gli attestamenti a doppia corsia ai semafori per un regolare deflusso del traffico agli incroci e una larghezza della corsia restante che consente l’affiancamento di due veicoli negli orari di punta. Verranno anche introdotte le fasce centrali zebrate, per favorire il rallentamento dei mezzi e proteggere la parte più esposta degli attraversamenti pedonali.

I lavori nascono anche dall'analisi dei dati raccolti dalle spire semaforiche esistenti lungo via Toscana a seguito dell’apertura della variante di via del Dazio che hanno evidenziato come lungo la tratta via Parisio-via del Dazio i flussi sono calati (dal 2018 al 2022 -16% veicoli/giorno) e può essere sufficiente una sola corsia. Sull’asse via Murri-via Toscana sono invece aumentati del 6%, dal 2018 al 2022, i flussi di bici/ora (+54% nel periodo 2012-2022).

Oltre a questi lavori, sono in fase di studio ulteriori interventi in via Murri, dai viali a via Parisio, per garantire maggiore omogeneità, sicurezza e comfort a uno degli assi ciclabili principali della città, che in questi anni ha registrato un forte aumento di ciclisti, passati da 177 ogni ora nel 2012 a 272 ogni ora nel 2022.