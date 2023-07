Bologna città 30, Lepore: “Vogliamo andare lenti per arrivare a zero morti”

Bologna, 1 luglio 2023 - "La Città 30 è una misura per i bolognesi. Vogliamo andare lenti per arrivare a zero morti. Se pensiamo a questo, i nuovi limiti di velocità saranno una misura molto popolare”. Ne è convinto Matteo Lepore con a fianco l’assessora alla Nuova Mobilità, Valentina Orioli.

E nel primo giorno della rivoluzione a 30 all’ora (ma le sanzioni partiranno a gennaio 2024), entrambi sollevano il cartello ‘30’ in segno di vittoria. “Le polemiche? Non mi interessano. Per venti morti in meno all’anno anche perdere le elezioni non è una mia preoccupazione”, dice il sindaco.

E aggiunge, pungendo le opposizioni da giorni sulle barricate: “Invece di raccogliere firme facciano proposte, le accoglieremo”. Segno che la Città 30 sia una misura bandiera del mandato, Lepore ha anche spedito lettere ai cittadini “per condividere una decisione importante, cioè trasformare Bologna nella prima grande città d’Italia a 30 chilometri orari”.

Nella missiva sottolinea la necessità di un maggiore impegno sulla sicurezza stradale, ricordando le 22 vittime del 2022 per incidenti e i 13 di quest’anno. Da qui, la necessità della svolta. Una svolta, ricordano sia Lepore sia Orioli, di fronte alla rotonda tra via Populonia e viale Felsina, che comprenderà anche 24 milioni di euro d’investimenti proprio su questo tipo di opere. Dai marciapiedi alle aree pedonali fino ai rallentatori.