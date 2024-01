Bologna Città 30, oggi scatta la rivoluzione tra le polemiche. Multe e tempi di percorrenza. La guida

Bologna, 16 gennaio 2024 – La Città 30, sotto le Due Torri, è tutto: discussione al bar, braccio di ferro Roma-Bologna, scontro con la realtà del traffico. Oggi si parte con i controlli, che non saranno a tappeto stile "bombardamento", ha assicurato il Comune a targa Pd, ma che sicuramente influenzeranno tutta la mobilità cittadina.

Bologna Città 30: scatta la rivoluzione, oggi via ai controlli e alle multe

Una patata bollente che Palazzo d’Accursio sta maneggiando con qualche difficoltà, visto che la petizione della libera cittadina Guendalina Furini veleggia verso le 35mila sottoscrizioni e l’opposizione ha montato, con ingresso libero (per ribelli del Pd e associazioni insofferenti), il comitato per farsi approvare il quesito referendario. Non sarà semplice, ma tutta la città ne parla. Tanto che il Comune ha risposto a muso duro all’intera brigata contro la Zona 30. Con un accento dedicato a Fratelli d’Italia. "Invece di strumentalizzare politicamente un’iniziativa dedicata alla sicurezza stradale, ci aspetteremmo risorse per le vittime della strada e risorse sul trasporto pubblico locale", ha attaccato l’assessora comunale Valentina Orioli. "Fate soltanto campagna elettorale".

Serviranno 9mila firme, da raccogliere in tre mesi a partire da quando il collegio dei garanti del Comune di Bologna darà il via libera, entro la primavera, per indire un referendum consultivo. "Crediamo che la Città 30 non risolva il problema degli incidenti stradali, forse risolverà il problema del Comune con le multe, ma non salverà delle vite", ha detto Marco Lisei, senatore di FdI. A fargli eco il capogruppo di FdI, Stefano Cavedagna: "Facciamo ciò che doveva fare il sindaco mesi fa".

Alla presentazione del comitato c’era l’opposizione in blocco. Per il Carroccio, Matteo Di Benedetto: "Lepore è convinto che la maggioranza dei bolognesi sia con lui? Allora non tema il referendum". Critica anche Lucia Borgonzoni (Lega): "I numeri di chi non è d’accordo, mettendo assieme tutte le raccolte firme, sono esorbitanti: anche un bel pezzo di quelli che hanno votato Lepore non è d’accordo – ha sottolineato la sottosegretaria alla Cultura –. Lepore non fa una bella figura, se sei sindaco, lo sei di tutti. Torni indietro e dia spazio al referendum, tutto questo è una follia". In consiglio comunale la maggioranza ha difeso la misura. Pd compatto, il capogruppo Campaniello: "Le minoranze alimentano molta strumentalità e poca sostanza".