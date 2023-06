Bologna città ‘30 all’ora’, raccolta firme FdI contro il progetto: file di cittadini ai banchetti

Bologna, 24 giugno 2023 – Pienone in centro, all'angolo tra via d'Azeglio pedonale e via de' Carbonesi (nel weekend, pedonale anche lei), per la raccolta di firme di Fratelli d’Italia contro la Bologna a 30 all'ora, la misura voluta dalla giunta Lepore e che partirà dal primo luglio, tra pochi giorni.

File di cittadini hanno preso d'assalto i tre banchi, muniti di moduli e materiale informativo. C'è anche lo schema diffuso dal Comune sul sito dedicato alla Città 30. "Ma, come vede, le aree di Bologna dove sarà in vigore sono genericamente colorate in verde, senza una più seria indicazione strada per strada – spiega Stefano Cavedagna, capogruppo di Fd'I –. L'obiettivo di stamattina è raccogliere 1.000 firme tra qui e la Bolognina – alle 10.30, in centro era già oltre 200 –. E andremo avanti, fino a portare migliaia di firme a Lepore perché i bolognesi la Città 30 non la vogliono. Del resto sono venuti a firmare anche alcuni tassisti".

Molte persone in fila ai banchi di Fratelli d'Italia

Al sit-in anche il senatore Marco Lisei. "A Roma stiamo anche approfondendo i profili giuridici di questa decisione del Comune – spiega Lisei –, perché a nostro parere ci sono profili di illegittimità riguardo al Codice della Strada. È una misura senza alcun senso, che va a colpire i cittadini e il trasporto pubblico, calata dall'alto".