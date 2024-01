Bologna Città 30, il sondaggio del Carlino: cosa dicono i cittadini

Bologna, 17 gennaio 2024 – Se ne parla da mesi, tanto che la discussione ha finito per monopolizzare il dibattito pubblico. Il Comune ha sottoposto un questionario ai cittadini, le opposizioni hanno raccolto firme e organizzato banchetti, i comitati hanno dato vita a presìdi e azioni di protesta. L’ultima agorà è stata la petizione lanciata sulla piattaforma change.org per chiedere un referendum popolare, che in pochi giorni ha superato le 35mila sottoscrizioni.

Bologna Città 30: il cartello nei pressi di una scuola

Ora, a chiederlo direttamente ai lettori è anche il Resto del Carlino , con un’iniziativa speciale promossa dal nostro giornale. E la voce dei bolognesi non si è fatta attendere. Tantissimi i commenti e le motivazioni inviati alla nostra redazione per commentare il progetto della Città 30, tra favorevoli e contrari che, va detto, restano la maggior parte. Ne condividiamo qualcuno qui sotto.

"Una sciocchezza colossale”

Io sono assolutamente contraria perché i furbi continueranno ad esserci e i distratti pure, a fronte di un aumento dei gas di scarico e di una minore presenza di autobus. E poi volete mettere le strade inutili che hanno messo ai 10 all’ora? Come via Oretti e altre. A parte la difficoltà di fare i 10 orari e che non mi pare ci siano stati incidenti in queste strade, vogliamo immaginare quanti gas di scarico si prenderanno da macchine incolonnate ai 10 all’ora i residenti e anche i pedoni di passaggio? Una sciocchezza colossale.

Silvana Radoani

“Ai 30 in scooter si rischia di cadere”

Buongiorno, non condivido assolutamente la scelta dei 30 chilometri orari fuori dal centro storico. In questi giorni per evitare le multe stavo sempre con lo sguardo sul contachilometri dello scooter rischiando di non vedere davanti. E poi ai 30 in scooter è ancora più difficile: si rischia di cadere. E infine perché il Comune non ha messo prima i controlli quando c’erano i 50 all’ora e solo ora che ci sono i 30 km? Velocità impossibile da rispettare. Anche se il Comune nega è solo per "fare cassa". Cordiali saluti.

Daniela

"Sono d’accordo, vi ricordate le discussioni sulle cinture obbligatorie?”

Sono d’ accordo con i limiti a 30. Tutto quello che aiuta la sicurezza e aiuta a ridurre l’uso dell’auto ben venga. Da sempre gli italiani sono ostili ai cambiamenti positivi: ricordo le discussioni assurde quando le cinture divennero obbligatorie, o quelle sul divieto di fumo nei locali pubblici. Chi tornerebbe indietro oggi? Sarà così anche per il limite a 30. Ho scritto perché ho la sensazione che i favorevoli tacciano per evitare di essere derisi.

Cleo Pignedoli

"Favorevole, vorrei vivere in una città olandese”

Sì, favorevole, sicuramente. Ed anche favorevole ad una maggiore diffusione di autovelox e dissuasori. Purtroppo non ne potrò godere come ciclista, che non sono mai stato, ma mi sarebbe piaciuto vivere in una città tipo olandese, bici e tram dappertutto e a tutte l’ore. Saluti.

Francesco Cirnigliaro

"Pericoloso stare sempre con gli occhi al tachimetro”

In merito alla Città 30 credo che il problema degli incidenti e della pericolosità del traffico stradale non si possa ridurre a un limite di velocità, soprattutto così basso. Sarebbe stato sufficiente dire alla cittadinanza che da ora in poi chi supera i 50 orari sarà punito più severamente. Se si rispettano i 50 orari, tranne alcune strade con forte criticità, non si rischia di fare danni . È molto più pericoloso stare tutto il tempo con gli occhi sul tachimetro sperando di non sforare ( è un attimo). Spero vivamente che si rendano conto della cosa perché qui l’amministrazione va a sbattere... loro si .

Andrea Veronesi