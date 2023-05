Bologna, città di donne ’Paradiso’ per le artiste

Bologna è una città di grandi donne. E di grandi artiste. Oggi (ri)scopriamo nella nuova puntata de ’il Resto di Bologna’ (scaricabile dal nostro sito, da Spotify e da tutte le principali app e piattaforme podcast) un tris di artiste: Elisabetta Sirani, Lavinia Fontana e Properzia de’ Rossi. Protagoniste del nostro podcast gratuito, la prima artista donna in Europa a fondare una scuola femminile di pittura, come la Sirani, la pittrice Fontana che azzardò il primo nudo femminile, fino alla de’ Rossi, valente scultrice che suggestionò pure il Parmigianino...

Elena Selmo, guida turistica e responsabile visite guidate dell’associazione ’Succede solo a Bologna’, ci racconta la vita di queste donne, tra storie, leggende e un pizzico di noir. Con una certezza: queste tre artiste si possono scoprire passeggiando per Bologna. "Sono affascinanti per le loro opere, ma anche per la loro vita. Che è un po’ come quella dei film", azzarda Selmo, in riferimento al loro dirompente modo di essere donne di successo. Chi durante il Rinascimento e chi, subito dopo, nel Seicento.

Rosalba Carbutti