Bologna com’era: 1 Maggio 1890, la prima festa del lavoro

Nel 1890 il primo maggio cadde di giovedì. La mattina le vie della città si riempirono di lavoratori e di disoccupati, mentre alcuni negozi avevano deciso la chiusura. Il luogo di raduno previsto fu il cortile (foto) della sede della Società Operaia (via Cavaliera, 22): dopo alcuni discorsi si formò un corteo diretto verso piazza Maggiore. Durante il tragitto alcuni dimostranti danneggiarono i negozi rimasti aperti, nonostante l’intervento del servizio d’ordine. Quando i manifestanti giunsero in piazza la fanteria con le baionette innescate intimò: "In nome della legge, scioglietevi!"; vi furono scontri, qualche sparo, una trentina di manifestanti arrestati, ma nessuna vittima. Il Resto del Carlino ci offre altri dettagli: alcuni cittadini davanti a San Petronio per visitare la Madonna di San Luca, ignari della manifestazione si trovarono nei tafferugli… (segue).

Marco Poli