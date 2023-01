Bologna com’era: 100 anni fa nacque il soprano Frazzoni

Cento anni fa, il 22 febbraio 1923, nacque a Bologna uno dei più famosi soprani italiani, Gigliola Frazzoni (foto). Giovanissima vinse un concorso per ’voci nuove’, ma la guerra interruppe il percorso di studio. Grande fu la sua gioia quando, nel 1947, debuttò al Teatro Rossini di Pesaro nella ’Francesca da Rimini’ che anticipò una soddisfazione ancora maggiore, quella di esibirsi ne ’La bohème’ al Teatro Duse di Bologna. Fu scritturata per una lunga tournée in Sud Africa. Giunse poi un’opportunità imprevista, quella di esibirsi alla Scala di Milano sostituendo nell’’Andrea Chenièr’ la già famosa Maria Callas, improvvisamente ammalata. Morì nel 2016. Meriterebbe una presenza nella toponomastica bolognese.

Marco Poli