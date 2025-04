Bologna com’era: 116 anni fa,. Porta Maggiore rinasce dai ruderi

La sua denominazione sta a indicare che, tra le 12, era la porta più importante. Costruita nel XIII secolo, fu fortificata nel 1507, innalzando accanto ad essa una rocca voluta da papa Giulio II e abbattuta nel 1550. Nel 1770, la porta fu ricostruita con due facciate diverse su progetto di Gian Giacomo Dotti (foto). Alla fine del 1903 iniziò la sua distruzione, ma vi furono polemiche che portarono all’interruzione del lavoro dei picconi: ma la Porta del Dotti non c’era più, rimanevano, però, i ruderi della costruzione duecentesca. Nel 1909, fu affidato ad Alfonso Rubbiani, contrario agli abbattimenti, il compito di restaurare la Porta nel modo in cui la vediamo oggi. Ridotta ad una struttura di modeste dimensioni, fu privata della maestosità conferitagli dal Dotti per sottolineare l’importanza della Porta della via Emilia dalla quale entrarono in città grandi personaggi.

Marco Poli