Bologna com’era: 120 anni di musica con Bongiovanni

Abbiamo riassunto la prestigiosa storia dei 120 anni della ’Fabbri 1905’ sottolineando come la stessa famiglia continui a gestire l’azienda. Non è certo l’unica azienda che vede una famiglia gestire un’impresa secolare; ne esiste un’altra, di più modeste dimensioni, avviata anch’essa 120 anni fa e che i discendenti continuano a gestire. Ci riferiamo al negozio ’Bongiovanni-Edizioni musicali librerie e discografiche’, ora attivo in via Ugo Bassi, 31/F ma che molti ricordano in via Rizzoli, prima al n.5 poi dal 1928 al n.28/E nell’immobile del Collegio di Spagna, come dimostra lo stemma reale di Ferdinando VI. La secolare storia del negozio Bongiovanni parte da un piccolo paese siciliano, San Piero Patti, da dove Francesco Bongiovanni (foto) partì per il servizio militare: la cosa più preziosa che c’era nella sua valigia era l’inseparabile flauto. (segue)

Marco Poli