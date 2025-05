Bologna com’era: 120 anni fa, la morte di Severino Ferrari

Nel 1893 Severino Ferrari (foto) fu nominato docente nel liceo ’Galilei’ di Firenze e contemporaneamente fu comandato nell’Università di Bologna per coadiuvare Carducci che, nominato Senatore del Regno, a volte era costretto a vivere a Roma. In quegli anni pubblicò raccolte di sonetti e altre opere letterarie. Severino Ferrari sapeva che Carducci lo aveva scelto per succedergli nella cattedra universitaria. Nel dicembre 1901 ebbe la cattedra di lessigrafia e stile italiano a Bologna. Nell’ottobre 1904 Carducci lasciò la cattedra che fu attribuita a Pascoli poiché il ’predestinato’ Ferrari fu colto da gravi disturbi psichici: ricoverato in una clinica a Collegigliato (Pistoia) morì il 24 dicembre 1905. È sepolto alla Certosa di Bologna, Campo Carducci, accesso sud alla Sala del Colombario. ’Il Resto del Carlino’ del 28-29 dicembre 1905… (segue)

Marco Poli