Bologna com’era: addio a Sisén, il virtuoso del mandolino

Sono certo che molti lettori del ’Carlino’ abbiano conosciuto e applaudito Enzo Ventura, più noto col soprannome di Sisén (foto Girardi), un virtuoso del mandolino. Il 21 aprile se n’è andato all’età di 101 anni. Nato nel 1924 a Borgo Panigale (all’epoca Comune autonomo) come era scritto sulla sua carta d’identità, coltivò la passione per il mandolino; senza aver frequentato scuole di musica e senza saper leggere gli spartiti musicali, suonava con un’abilità innata. Al posto delle note aveva con sé un pezzetto di carta in cui aveva scritto dei numeri che poi lui trasformava in musica. Nella sua lunga vita ha regalato momenti di divertimento a decine di migliaia di persone che accorrevano ai suoi spettacoli, in particolare quelli con Fausto Carpani, dove regnava il dialetto bolognese. Sempre elegante e spiritoso, Sisén è rimasto nella nostra memoria e nel nostro cuore.

Marco Poli