Bologna com’era: Albèri, un copista sottovalutato

Fu un buon pittore che raggiunse la notorietà come autore di copie di celebri opere pittoriche, l’"Estasi Santa Cecilia" di Raffaello (foto), "La Pietà e i Santi protettori di Bologna" di Guido Reni e "L’ultima comunione di S. Girolamo" di Agostino Carracci: i tre dipinti originali sono in Pinacoteca. Stiamo parlando di Clemente Albèri, bolognese (1803-1864) figlio del pittore Francesco Albèri. L’abilità nel riprodurre opere famose gli valse l’invito dell’Imperatore Nicolò I di Russia che gli affidò la copia di vari dipinti. Dopo aver frequentato l’Accademia di Belle Arti (della quale diverrà docente dal 1839), iniziò a dipingere sia pale d’altare, sia dipinti a sfondo storico, sia ritratti di persone. Oltre ad aver decorato la cupola di S. Domenico (1843) ebbe altri numerosi incarichi per opere di vario genere. La ritrattistica, assai apprezzata, gli portò fama e denaro.

Marco Poli