Bologna com’era: Aldo Fantini, calzature da oltre un secolo

Anche la produzione di scarpe subì una rivoluzione a partire dall’Ottocento quando apparvero le fabbriche di scarpe mettendo in crisi gli artigiani che, comunque, continuarono a produrle e ad aggiustarle. In piazza Malpighi all’angolo con via de’ Marchi c’è il negozio di calzature Aldo Fantini (foto): è lì dal 1922 quando era un semplice negozio da calzolaio. Alla morte di Aldo, la gestione passò al figlio. Nel dopoguerra il negozio fu ristrutturato, ma mantenne l’antica insegna che ancora oggi identifica il secolare negozio. Una sua caratteristica sono le vetrine piene di scarpe, da quelle sportive fino alla collezione di pantofole. Ormai è un negozio conosciuto ed è entrato a far parte del panorama cittadino. Superato il secolo di attività, il negozio ’Aldo Fantini’ dovrà affrontare nuove sfide forte dell’esperienza e di una tradizione divenuta storia.

Marco Poli