Bologna com’era: amarena Fabbri, lo sciroppo nel vaso di Minghetti

Dopo aver creato l’amarena più famosa del mondo, Gennaro Fabbri ebbe l’ennesima intuizione vincente: venderla in un vaso di ceramica. Per i clienti quel vaso, creato dal famoso ceramista Angelo Minghetti, rappresentò un ambito valore aggiunto, riciclabile in vari modi e per vari usi. In qualche modo richiamava i vasi in ceramica esposti nelle spezierie (farmacie) che contenevano i ’farmaci miracolosi’ come la teriaca. Pochi anni dopo, Fabbri affidò la realizzazione dei vasi al ceramista faentino Riccardo Gatti che creò quello che ancora oggi è utilizzato con motivi floreali di colore blu su fondo bianco (foto): in seguito, altri ceramisti produssero gli ambiti contenitori dell’amarena, cambiando motivi ornamentali e colore (nero e rosso ruggine). Ora tutti i vasi utilizzati, assieme ai gadget e ai prodotti, sono custoditi in uno spazio espositivo nella palazzina Fabbri. (segue)

Marco Poli