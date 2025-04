Bologna com’era: amaro Carducci, il superalcolico dedicato al Nobel

Dopo il liquore cordiale ’Primo Maggio’ sulla cui etichetta apparivano falce e martello, fu la volta dell’Amaro Carducci dedicato al premio Nobel per la letteratura (foto), monarchico e conservatore; il terzo prodotto della ’Premiata Distilleria G. Fabbri’ si chiamava ’Virov’ ed era a base di uova e marsala. Per allettare i consumatori, Gennaro Fabbri ebbe una grande idea: donare un vassoio con sei bicchierini. Tuttavia, l’azienda che produceva un analogo liquore (Vov) portò in tribunale Fabbri che però vinse la causa. Le tecniche di vendita nate dalla intuizione di Gennaro Fabbri portarono a ottimi risultati di vendite: in particolare il dono di gadget si rivelò un successo. Il buon andamento degli affari permise a Fabbri di saldare il debito col fratello e di pensare a un futuro lontano da Portomaggiore. Nacque, così, l’idea di aprire una fabbrica a Bologna. (segue)

Marco Poli