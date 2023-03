Bologna com’era: andare a teatro era un vero... banchetto

Nella seconda metà dell’Ottocento i teatri erano molto frequentati anche dalla popolazione meno abbiente, artigiani, commercianti, impiegati: i teatri preferiti erano quelli dove si rappresentavano le ’operone’ cioè le opere liriche. Il fascino del teatro non risiedeva solo nell’opera che andava in scena, ma anche dalla possibilità di mangiare durante lo spettacolo. Perciò i palchi erano molto ambiti sia perché erano autonomi, sia perché potevano ospitare varie persone. Al teatro Nosadella (foto) gli spettatori entravano indisturbati con sporte piene di cibo, dalla pasta asciutta ai secondi piatti, oltre a formaggi e salumi; non poteva mancare un fiasco di vino e nemmeno il dolce, la ’brazadela’. Mangiare durante uno spettacolo è una costante sia nell’Ottocento, sia nel Novecento quasi fino ai nostri giorni: ma non più pranzi luculliani dai tortellini fino alla ciambella! (segue)

Marco Poli